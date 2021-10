Respuesta a AMLO

Los hay que el fuego los forja, a otros los derrite. Florestán.

Hace dos semanas, el presidente López Obrador emplazó a la Organización Mundial de la Salud a actuar con rectitud, sin sesgos políticos para aprobar las vacunas anticovid, Sputnik, rusa, y Cansino, china.

Después, anunció que enviaría una carta para acelerar este proceso y acusó a la organización de desidia para sacar estas autorizaciones.

Hay que apuntar que en México se han aplicado cuatro millones de dosis de la china y poco más de siete millones de la rusa, biológicos que Estados Unidos no acepta para ingresar a su territorio.

El presidente, pues, nos dejó con eso de la carta y sus desacreditaciones a la OMS, cuando su director, el eritreo Thedros Adhanom Ghebreyesus, le respondió ayer, al contestar una pregunta de la reportera de Proceso.

En primer lugar no hemos oído de México, directamente, si tienen alguna preocupación; en segundo lugar, si tienen alguna preocupación pueden mandar expertos para que vean nuestros procedimientos. De manera que si el presidente (López Obrador) está tocando estos temas sin tener contacto con nuestros expertos, yo le diría que lo mejor es dejar que esto lo discutan los expertos y puede mandar los suyos para que con los nuestros puedan discutir esto. Nosotros siempre nos apoyamos en la evidencia y en la ciencia. Esa es la garantía que quisiera ofrecerle a su excelencia.

Esperemos la respuesta a una contestación, sería y respetuosa, como no lo fue él en sus descalificaciones contra la OMS.

RETALES

1. UNAM.- No entiendo la ofensiva del presidente, ayer, contra la UNAM y su comunidad. No entendí, tampoco, a cuenta de qué se lanzó contra sus integrantes que los tachó de egoístas, individualistas, que sus graduados ya no buscan servir al pueblo y que la institución ha perdido su esencia. Ya antes había atacado, como él dice, a la UNAM porque no regresaba a clases como él quería, y, previamente al CIDE y al Colegio de México, contra la inteligencia. Y ese no es un buen pleito;

2. ESENCIA.- También dijo que estaba dispuesto a que los legisladores hicieran algunos cambios a su proyecto de reforma eléctrica, siempre y cuando no le cambiaran la esencia, a fin de que fuera aprobada en el Congreso. El punto es que en la Cámara de Diputados puede pasar si logra los votos del PRI, en el Senado es más difícil por el bloque de contención, decidido a rechazarla; y

3. VISITA.- El embajador ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, ya tiene todo listo para que López Obrador encabece la sesión del Consejo de Seguridad, el próximo día 9, día en el que México asumirá la presidencia del máximo órgano de decisiones de la ONU. Será su segundo viaje al extranjero. El primero a Washington, para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, en julio, de 2020. Otra sesión será presidida por Marcelo Ebrard.

Nos vemos el martes, pero en privado.