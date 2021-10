Reto y error: salgan a manifestarse

Y sí, son consistentemente erráticos. Florestán.

Yo nunca había oído, en los 53 años que tengo de informar sobre el quehacer de diez presidentes de la República, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta Andrés Manuel López Obrador, lo que éste dijo ayer, cuando provocó a los universitarios a dejar la desidia y salir a manifestarse en su contra.

Entiendo que no vivió el 68, como yo sí, lo cubrí todo desde el 26 de julio en La Ciudadela hasta la masacre del 2 de octubre en la plaza de las Tres Culturas, matanza inició con aquella marcha. Tampoco le tocó la del Jueves de Corpus, otra marcha, el 10 de junio de 1971.

Ese desplante se encuadra en la ofensiva que a lo largo de una semana ha desatado contra la Máxima Casa de Estudios a la que, entre otras cosas, la ha acusado de entregarse al neoliberalismo y de su silencio cómplice ante la corrupción de la era conservadora donde se derechizó y se hamburguesó, como dijo, para llegar a lo que buscaba: la UNAM se tiene que reformar, que sí, como toda institución, pero en este caso solo puede ser desde su interior, no desde adentro y desde afuera, como en una ya explicable, declaración dijo Claudia Sheinbaum.

En este lance, se volvió a ir contra Enrique Graue, de quien dijo que ya va a venir el cambio de rector, lo que no es así, a menos que tenga otros datos, pues termina su gestión en diciembre de 2023. Sostuvo que al rector lo elige el Consejo Universitario, cuando es la Junta de Gobierno, y que José Narro encabeza el grupo hegemónico que domina la UNAM, lo que éste desmintió ayer.

En fin, que para ser estrategia, porque, repito no dice ni hace nada por nada, convocar a los estudiantes a una marcha en su contra, me parece un riesgo no medido.

Pero sobre todo, un error.

RETALES

1. FOTO.- Tras la foto del fiscal general de Guerrero, José Zuriel de los Santos, acompañado de un jefe del crimen organizado, ayer presentó su renuncia alegando asuntos personales y familiares. Su gestión terminaba en 2024. Ahora la FGR lo investigará;

2. AJUSTE.- Por razones no explicadas, Juan Pablo Graf Noriega dejó la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cargo que asumió el 3 de marzo del año pasado y ayer el presidente designó en su lugar a Jesús de la Fuente Rodríguez, obvio, cercano al distante Rogelio Ramírez de la O; y

3. MUERTES.- El Inegi exhibió a las autoridades de Salud con su subvaluado reporte de muertes por covid. Al dar a conocer el número de decesos en 2020, reveló que éstas se dispararon por encima de las 749 mil proyectadas, a un millón 86 mil, incremento nunca visto. El exceso de mortalidad, en su máximo histórico, fue provocado por el covid. Mientras Salud reportó 148 mil 629 fallecimientos en ese año, el Inegi lo ajustó a 200 mil 256, un incremento del 34.7 por ciento, que son 51 mil muertos más. El ejemplo mundial.

Nos vemos el martes, pero en privado.