Revocación presidencial sin ley

¿Y qué pasó con la luz al final del túnel, se apagó…? Florestán.

El presidente López Obrador inició la campaña por la ratificación de su mandato en cuanto celebró el resultado de la encuesta dominical no obstante la baja participación, el 7.1 por ciento del registro electoral, seis millones 650 mil 109 ciudadanos, cuando la ley marca un mínimo del 40 por ciento, 37 millones 468 mil 678 empadronados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es decir, le faltaron 23 millones 463 mil 374 ciudadanos de los 30 millones 113 mil 483 que sumó en julio de 2018, cuando se emitieron 56 millones 600 mil votos, el 63.4 por ciento del padrón, el domingo apenas el 7.1 por ciento.

Sobre esto, ayer en Radio Fórmula, el presidente de INE, Lorenzo Córdova, me dijo que todavía no sabemos si habrá, hoy no hay, condiciones legales ni presupuestales para la revocación de mandato en marzo.

Tienen que ocurrir muchas cosas que aún no están claras. Por ejemplo, reveló, no hay ley de revocación de mandato. El Congreso fue omiso y ya se venció el plazo para aprobarla, a partir de la reforma constitucional de diciembre de 2019. El INE va a tener que emitir lineamientos a finales de mes, Y no sabemos si habrá condiciones para hacerla.

Córdova explicó que la revocación de mandato, no es una consulta, que es como organizar una nueva elección con toda la infraestructura y costos del proceso de 2018, si se juntan las firmas necesarias, el tres por ciento del padrón, dos millones 800 mil electores, entre el uno de noviembre y el 15 de diciembre, validarlas a principios de enero y convocar para los sesenta días, lo que llevaría el proceso al domingo 6 de marzo.

A ver qué dice a esto el presidente, que la da por hecha.

RETALES

1. CONTENTOS.- Todos, pues, contentos, muy contentos, López Obrador y Lorenzo Córdova, a pesar de la baja participación en la consulta de ayer. Como dijo el doctor Daniel Zovatto, esa baja participación debe llevar a la reflexión de quienes están en el poder, saber qué pasó, digo yo;

2. MANDATO.- De acuerdo con lo que me dijo en su momento Arturo Zaldívar, este mes presentará el caso de su extensión de mandato de cuatro a seis años, para que el pleno de la Corte decida si viola o no la independencia del Poder Judicial. Los ministros no han decidido aún si se aprobará o no por mayoría simple o calificada; y

3. PARADAS.- Cuando el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, reprochó públicamente a Ricardo Monreal la inacción del Congreso para proceder con el desafuero del diputado, ex de Morena, Saúl Huerta, acusado de violación de menores, le dijo que no aceptaba intervenciones del Ejecutivo en el Legislativo. Monreal me dijo ayer que el extraordinario en San Lázaro será el miércoles 11, y que verán los casos de Huerta, del reelecto Mauricio Toledo, del fiscal de Morelos y se aprobará la nueva Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Nos vemos mañana, pero en privado.

Síguenos en