¿Se siente seguro en dónde vive?

El Inegi dio a conocer la encuesta de percepción de seguridad en la que un 72 por ciento de los mexicanos respondió que no la tiene.

Este es el resultado de percepción de una mayoría que nos sentimos inseguros en donde vivimos y pregunto: ¿Usted se siente seguro en la ciudad en la que vive?

El principal problema del país, sí puede ser la corrupción, pero por encima está la inseguridad.

No me refiero a la delincuencia organizada que tiene definido sus espacios y territorios. Hablo de la inseguridad de barandilla, de la calle, del robo a su casa, a su coche, le quitan le celular, el delito cercano que la estadística no refiere.

Y es que une cosa es la numeralia que uno siempre siente lejana y otra la agresión directa que esa misma estadística [JLD1] siempre aleja.

El principal reto de este gobierno, de cualquier gobierno, por encima de todos los tiempos y del discurso público, es la seguridad, que a todos toca y que en su democracia no distingue del microbús a la residencia en las Lomas. La inseguridad no separa lo que siendo prioridad, ningún gobierno ha resuelto, el angustioso anhelo y reclamo social; la seguridad.

Pero la estadístca, la inercia las complicidades, no nos pueden derrotar como sociedad, como nos has derrotado.

Hay que ir por encima del discurso y de la estadística oficial.

RETALES

1. IGNORANCIA. Resulta que vecinos de Tlalpan bloquearan la zona para denunciar que las obras de la línea 12 del Metro eran causales de los sismos en la Ciudad de México lo que mezcla la ignorancia con los intereses. En la reunión de ayer por mañana con Claudia Sheinbaum, los especialistas y expertos de la UNAM,, desmintieron mitos y rumores. También intereses;

2. RARO.- El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, salió a respaldar que el Congreso de Baja Californio haya validado que el gobierno del morenista Jaime Bonilla sea de cinco años, en lugar de dos, lo que rebasa su función ante una clara violación constitucional. No entiendo que un subsecretario de Gobernación fije posición cuando el mismo presidente López Obrador no lo ha hecho: y

3. MAR.- Este gobierno resultó incapaz de resolver el caso de la contaminación del Mar de Cortés por un derrame en instalaciones de Grupo México, donde la Profefa lo deslindó, pero la Semarnat, no. ¿Entonces?

