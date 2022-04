Serpiente ponzoñosa, me quiso arañar villamil

audima

Capitán, ¿Cómo va el Titanic… pregunto porque sus músicos siguen tocando? Florestán.



El sábado se conoció la denuncia que el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra presentó contra el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, al que acusó de varios delitos en una expresión más del profundo conflicto entre los dos personajes, sin olvidar que el primero dejó el cargo el pasado 31 de agosto y el segundo permanece en el suyo con la reiterada confianza de López Obrador.

El mismo día, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, subió la copia de la denuncia contra un funcionario de Estado, Gertz, con este texto: El exconsejero jurídico Julio Scherer presentó el 22 de abril una denuncia de hechos contra el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero y cuatro colaboradores suyos (sic) por presunto “tráfico de influencias” y asociación delictuosa.

A eso, le posteé: ¿Qué dirá Alejandro Gertz de la promoción que el vocero presidencial hace de esta acusación? A la mañana siguiente, ya domingo, un arrebatado Villamil respondió en estos términos que retratan el discurso violento e intolerante, barato:

Esta pobre serpiente ponzoñosa, me dice, que confunde información con “promoción”. Cree que todos son de su condición.

Así los términos de un alto funcionario del gobierno del presidente López Obrador para referirse a un reportero, siguiendo la escuela de la 4-T: ni un argumento, ni una idea y lo que debe ser un insulto entre sus cercanos: pobre serpiente ponzoñosa, lo que no alcanza a arañarme, pero sí, reitero, a retratarlo a él y a los suyos, de los que es camarada y vocero.



RETALES



1. VERSIÓN.- Tras la revelación que hizo Trump de su orden para López Obrador militarizara la frontera, y que nunca había visto a nadie doblarse más rápido, ayer dijo que le cae bien y eludió el fondo: que sí mandó los 28 mil soldados para contener a los migrantes. No se tratara de otro mexicano porque las descalificaciones vendrían en chorro. Pero en su palacio, Trump sigue siendo Trump;



2. GOLPE.- Lo más cercano a un golpe de Estado legislativo es la promoción que está haciendo Mario Delgado para proceder penalmente contra los 223 diputados de oposición que votaron contra la reforma eléctrica de López Obrador. Esto independientemente de la violación al artículo 61 que dice que los legisladores jamás podrán ser reconvenidos por sus opiniones. Son los tiempos estelares de la 4-T;



3. PROGRAMA.- Delfina Gómez, tras cuatro plantones, acudirá el jueves a una reunión a puerta cerrada con los integrantes de la JUCOPO de los diputados, en el último día de sesiones. Mientras, avanza su anuncio de desaparecer grados escolares, primaria y secundaria, por fases. Sobre el regreso a clases ocultó que 24 de cada cien alumnos, una cuarta parte del total, no regresó tras la pandemia.



Nos vemos mañana, pero en privado.