Siempre tiene otros datos, los suyos

Quieren sustituir las ideas por lo ideología. Florestán.

El sábado, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, David Colmenares, hizo la Tercera Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 que son mil 400 auditorías, en la que solicita aclaraciones al manejo del presupuesto federal en Servidores a la Nación, Becas Para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, en la Secretaría de Cultura, Conacyt, Conade, Capufe y abarca observaciones al Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y en el sobrecosto de la cancelación del aeropuerto de Texcoco que fue lo que alteró al presidente que lo acusó de exagerado, recurriendo a su salida de Yo tengo otros datos.

De acuerdo a Spin, que dirige Luis Estrada, el Yo tengo otros datos lo repite cada diez mañaneras, cada dos semanas. De las 551 conferencias que ha dado en sus 885 días de gobierno, la ha dicho 51 veces. Cada vez que está en desacuerdo con una estadística que no le favorece, él tiene otros datos.

Ayer, al afirmar que están mal los resultados de la ASF vino la carga electoral: ellos le están dando mal la información a nuestros adversarios y yo creo que no deben prestarse a esas campañas. Entonces yo espero que aclare la Auditoría antes de que lo hagamos nosotros, advirtió.

Cuando por la tarde hablé en Radio Fórmula con el auditor David Colmenares afirmó que la ASF no hace ninguna campaña. Se dijo dispuesto a corregir cualquier error y respecto al sobrecosto de la cancelación del NAIM, señaló que no es el 232 por ciento del que se ha hablado: es una cifra mayor a la estimada inicialmente y eso es lo que estamos revisando.

Sobre las advertencias mañaneras del presidente respondió que ni le preocupaban ni le alteraban, que está en su derecho. Fue respetuoso y simplemente planteó que las aclaraciones las hagamos nosotros antes de que las hagan ellos.

No cabe duda que los organismos autónomos, el que sea, no van con el presidente y que en su defensa, reitero, él siempre tendrá otros datos, ciertos o no, pero otros. Los suyos.

RETALES

1. SILENCIO.- Excepto diputadas de Morena, todos los integrantes de la 4-T y no se diga el partido y el gobierno, han guardado silencio sobre la candidatura de Félix Salgado ¡Qué difícil seguirle el paso al presidente y no contradecirlo;

2. PREMIO.- Una investigación periodística de mi compañera en Radio Fórmula, Andrea Meraz, señala que 12 de 13 hospitales ganadores de veinte millones de pesos por la rifa del avión presidencial, no han recibo el dinero que les corresponde. El avión ahí sigue; y

3. LISTOS.- Como le adelanté desde un principio, Morena y rémoras, aprobarán hoy la iniciativa presidencial de la Ley de la Industria Eléctrica, sin tocarle una coma, como instruyó AMLO a esa oficialía de partes legislativa.

Nos vemos mañana, pero en privado.