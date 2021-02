Son los pinches partidos, no los candidatos

Cuidado: si los dejan sin nada, irán por todo. Florestán

En estos días de precampañas para las elecciones del 6 de junio, he escuchado críticas demoledoras por la designación de algunos por ser del ambiente artístico, deportivo, gente conocida pero no de la política y quiero apuntar al menos dos reflexiones.

Primero es que si todos los actuales diputados federales y locales, senadores, alcaldes son necesariamente mejor que ellos.

Por ejemplo y para no ir más lejos, ¿Félix Salgado es mejor que Blue Demon? o ¿Fernández Noroña que Paquita la del Barrio o Los Gallardo de San Luis Potosí que la Barbie Juárez?

Y segundo, el problema no es de los candidatos sino de los partidos políticos incapaces de crear nuevos cuadros competitivos y honestos. Y como las elecciones las ganan los candidatos, pues se van por los populares creyendo que les van a asegurar su subsistencia como franquicias.

El caso de Baja California es revelador. Ese fue el primer estado que ganó el PAN en las elecciones de 1989 con Ernesto Ruffo, y que el presidente Carlos Salinas, en su labor de legitimización, ordenó que se reconociera. Luis Donaldo Colosio presidía el PRI.

Esa entidad se convirtió en su santuario. Gobernaron desde entonces hasta 2019, cuando perdieron ante Jaime Bonilla, de Morena. Y ahora proponen a la ex Miss México, Lupita Jones como su candidata.

En lo personal no tengo nada que reprocharle ni soy quien para hacerlo. El problema no es de ella, es del PAN que en todos estos años pasó a modo PRI y hoy, a 32 años de aquella primera victoria y gobernar Baja California sin interrupción, no encontraron un panista con prestigio para buscar el gobierno de esa entidad y por eso recurrieron a Jones, lo que los retrata, no por ella, sino por ellos.

Y así, los demás partidos de oposición, más menguados y débiles que nunca.

RETALES

1. GAS.- Dirán misa, pero a pesar de los miles y miles de millones de pesos que le han metido a Pemex, la producción de gas natural disminuyó respecto a 2018 de 4.8 millones de pies cúbicos al día, a 4.7, es decir, una caída de un millón de pies cúbicos de gas diarios;

2. COMAS.- Hoy se aprobará en la comisión de energéticos de San Lázaro, la iniciativa preferente para modificar la Ley de Electricidad, tal y como la mandó el presidente y el martes la aprobará la mayoría de Morena, como les dijo López Obrador, sin tocarle una coma, que para eso son gobierno; y

3. MARCAS.- México no sólo tiene el tercer lugar mundial en el número de muertos por covid y el más alto índice de letalidad, relación contagios-muertes, de 8.5 por ciento cuando la media mundial está por debajo del tres. Ahora alcanza el mayor número de fallecimientos en el personal sanitario, tres mil 137, por falta de equipo adecuado. México no es un ejemplo mundial de cómo atender la pandemia como ha dicho el gobierno.

Nos vemos el martes, pero en privado.