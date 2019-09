Tienen presidenta

Acusan como si tuvieran su closet vacío. Florestán.

Ayer por la tarde se transmitió el último capítulo de la serie, El Congreso es mío.

Al mediodía entre la incertidumbre y la presión del tiempo, el plazo constitucional para elegir presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados vencía a la medianoche, Mario Delgado me aseguró: hoy habrá presidente o presidenta.

Para esa hora, seguían el jaloneo entre la bancada del PAN y Marko Cortés. Morena, de acuerdo con las instrucciones del presidente López Obrador y la operación de Olga Sánchez Cordero, sí aceptaba a Laura Rojas y a Marco Adame, pero en el CEN panista no, temen que crezca,

Hay que recordar que en la sesión previa del sábado se llevó a cabo la primera votación con una fórmula que traía a los panistas Javier Azuara para presidente y a Rojas para vicepresidenta y fue derrotada por Morena, 259 votos en contra y 169 a favor.

La sesión del martes reventó por el escándalo que terminó por la noche con la renuncia de Muñoz Ledo a su proyecto reeleccionista.

Para el miércoles, el PAN eliminó a Azuara de la fórmula, colocó a Ricardo Villarreal y subió a Rojas para presidenta, fórmula que fue derrotada con 276 votos en contra y 163 a favor. Entonces, el PAN quitó a Villarreal y apuntó a Adolfo Torres para la segunda votación del día que volvieron a perder por 272 votos.

Ayer jueves, tras las negociaciones, el PAN aceptó apuntar a Marco Adame en la vicepresidencia, con Rojas de cabeza, y en una cuarta votación fue electa esta fórmula por 349 votos a favor, 42 en contra, una más que sobrada mayoría calificada. La panista se sentó en la curul de la presidencia, se cantó el himno nacional y citó a sesión para el martes.

Con este capítulo Tenemos Presidenta, terminó la serie de suspenso El Congreso es mío.

Ahora, a lo suyo, que es lo nuestro.

RETALES

1. PORFIRIO.- Podrán decir cosas de Porfirio Muñoz Ledo, pero nadie le puede negar que es brillante y como prenda, su despedida: Se puede tener el poder y no pasar a la historia, se puede pasar a la historia sin tener el poder. Y por supuesto, su mensaje final a los diputados: ¡Chin... a su m...! ¡Qué manera de legislar!;

2. PEOR.- Sí ya era malo para Gonzalo Cañedo White, su primo, José Antonio Cañedo White y sus socios, la ficha roja de Interpol, es mucho peor que quien fuera el director jurídico de Oro Negro, Alonso del Val, aceptó ser testigo protegido de la Procuraduría capitalina a cambio de dar toda la información y salir libre y exonerado; y

3. FIESTA.- La Federación canceló el presupuesto que daba al municipio de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, para las fiestas y ceremonia de El Grito, el 15 de septiembre. No sé si ya lo sepa Olga Sánchez Cordero, quien como secretaria de Gobernación, que llevará la representación presidencial. Pero si no hay recursos no habrá fiesta; y...

Nos vemos el martes, pero en privado.