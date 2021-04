Tribunal Electoral: institución o basurero

Atraque ahora y pague después. Garantizado. Florestán.

Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, definirán mañana si están al servicio de la Justicia o del gobierno de la 4-T.

Lo digo porque resolverán tres casos centrales para el presidente López Obrador: la sobrerrepresentación, que necesita para asegurar su mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y la cancelación o no de las candidaturas por Morena de Félix Salgado al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón al de Michoacán.

Su presidente, José Luis Vargas, ya ha adelantado postura a favor de López Obrador: sí a la sobrerrepresentación y sí a las dos candidaturas, al tiempo que en el pleno hay una mayoría en su contra y favor del mandato legal.

Respecto al primer punto, la Carta Magna es muy clara y así lo ratificó el Instituto Nacional Electoral, cuya decisión resolverá mañana el TEPJF que, en el terreno del absurdo, tendrá que confirmar que es constitucional lo que establece la Constitución.

En el segundo caso, Salgado le dio ayer la razón al INE al decir en su impugnación ante el tribunal, que la directiva de Morena, que encabeza Mario Delgado, es la responsable de que no hubiera presentado su relación de gastos de precampaña, lo que confirma lo que habían negado: que sí los hizo y que no los reportó.

En fin, mañana el TEPJF, le decía, decidirá su futuro: como un tribunal constitucional garantía de la legalidad, y convertirse en el blanco de las iras presidenciales, como el INE, o como una oficina al servicio de la 4-T y pasar al basurero de la historia.

RETALES

1. RETIRO.- Apenas se reincorporó tras convalecer dos meses de Coronavirus, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, encabezó la ceremonia de relevo, por retiro, del subsecretario Eduardo Redondo, que lo suplió desde febrero. Lo sucede el también almirante José Luis Arellano Ruiz. El titular de la Semar le recordó que esa institución le exige lealtad, entrega, sacrificio y cero protagonismos;

2. PURO.- El mensaje que dejó Alonso Ancira al salir del reclusorio en su Mercedes y con su puro, es de impunidad, de pago y salgo. La UIF de Santiago Nieto le aclaró que sus cuentas siguen congeladas, que no forma parte de ese arreglo, y la FGR de Alejandro Gertz Manero, que la acción en su contra está viva, no se ha extinguido mientras no pague y que si incumple, volverá a la cárcel. En la mañanera se celebró el acuerdo; y

3. LÍNEA.- La senadora de Morena, María Merced Gonzáles, dijo en el zoom de la sesión del pleno de ayer: Esta es la línea del coordinador Monreal: el presidente está muy interesado en los estados de Nuevo León, Jalisco y Michoacán, cuando la cortó Mónica Fernández para recordarle que se había equivocado de chat; que en ese estaba senadores de todos los partidos, no era el de Morena. Qué pena con la línea.

Nos vemos mañana, pero en privado.