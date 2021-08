Tribunal, crisis de crisis

Solo hay que tomar decisiones con las que uno pueda vivir. Florestán.

El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el segundo tribunal constitucional más importante solo después de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entró ayer en su peor crisis cuando su mayoría destituyó, por unanimidad, a su presidente, el cuestionado José Luis Vargas, y nombró a un nuevo titular, Reyes Rodríguez Mondragón.

Esto ya venía de tiempo atrás. Extramuros, con las carpetas en su contra abiertas en la Fiscalía General de la República a partir de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, por sus supuestos ingresos ilícitos, e intramuros por el rechazo de sus pares y la belicosidad de Vargas que esta semana los llegó a calificar de manada.

Ayer, en la sesión a distancia de la Sala Superior, la mayoría planteó el juicio a Vargas, lo que era el inicio de su remoción y que éste calificó de golpe de Estado, cancelando el encuentro.

Los otros seis magistrados le enviaron un oficio en el que le daban quince minutos para reanudar la sesión, lo que desoyó por lo que el pleno designó a Janine Otálora, su antecesora, quien procedió a plantear su destitución que fue aprobado por unanimidad al igual que su propuesta de que Rodríguez Mondragón fuera el nuevo presidente de ese tribunal y quien reanudó la sesión.

Por la tarde, Vargas desconoció esa decisión del pleno que lo removió de la presidencia, lo que es un hecho incontrovertible del que no hay antecedentes ni previsión legal por un error del diseño constitucional a menos que promueva una controversia ante la Corte por presunta violación a su Ley Orgánica, se vayan a un juicio político, se ampare o renuncie.

De ese tamaño la crisis, inédita, en este tribunal constitucional.

1. PICOS.- Ayer llegamos a lo peor de esta tercera oleada de la pandemia con 20 mil 685 contagios, a menos de dos mil del pico del 21 de enero de 22 mil 339 casos. Y si bien es cierto que las muertes son menos, las de ayer rebasaron el promedio desde mayo, con 611. Esto es mucho más de un pequeño rebrote, como le informaron a López Obrador y él repitió;

2. GAS.- El presidente no se puede doblar, como no se dobló, ante el boicot de las gaseras al suspender el abasto por el tope al precio oficial del LP. Ayer lo reiteró al tiempo que un grupo de abastecedores aceptaba el diálogo y otro endurecía el paro. No puede ceder ante el chantaje que afectaría a millones; y

3. RECURSO.- En una acción inédita, Marcelo Ebrard presentó ante tribunales de Boston, una demanda del gobierno de México contra las principales fábricas de armas en el mundo y sus distribuidoras en Estados Unidos, armas que por cientos de miles han introducido a nuestro país, provocando decenas de miles de muertes. Ya respondieron y, claro, se lavaron las manos y culparon a las autoridades mexicanas.

