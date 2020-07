Trump nunca ha respetado a los mexicanos

El encierro, como los muertos, va minando. Florestán.

El presidente López Obrador se negó desde un principio a reunirse en Washington con el futuro candidato demócrata Joe Biden, porque entonces sí, dijo, sería una intervención electoral, lo que se le había criticado al visitar a Donald Trump en plena campaña de relección, lo que como se vea, tendrá sus costos políticos.

Pero insistió en dedicarle el viaje a su anfitrión sin darle espacio a los demócratas, ni siquiera a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que finalmente fue la que sacó al T-MEC en el Congreso, lo que será otro costo.

De hecho, toda su jornada la pasó en la Casa Blanca. Solo pisó la calle para depositar las ofrendas florales en los monumentos de Juárez y Lincoln.

De lo que hablaron los dos presidentes en el encuentro privado de la Oficina Oval, no sabemos nada, pero sí lo que dijo López Obrador en su mensaje, un texto muy bien cuidado, al que no agregó una palabra ni una pausa, en el que reivindicó la honestidad y esfuerzo de los migrantes mexicanos, con los que no se reunió, de los que dijo son gente buena y trabajadora que mucho ha hecho por esta gran nación.

Y agregó:

También quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos.

Este fue, para mí, el gran pero de un mensaje por momentos impecable: el que Trump haya sido cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos, lo que no es así, como por la tarde recordó Biden en su cuenta de tuiter donde afirmó que Trump inició su campaña de 2016 llamando a los mexicanos violadores y que ha esparcido el racismo contra nuestra comunidad latina, con lo que se metió a la visita y con López Obrador, a lo que yo agrego: Trump nunca ha sido un hombre decente con los mexicanos a los que ha denigrado, insultado, perseguido, encarcelado y expulsado.

Y eso no es ser respetuoso con nuestros paisanos.

RETALES

1. OFRENDA.- Antes era al revés, en el previo de una reunión con un presidente de Estados Unidos, el gobierno de México detenía a un gran capo. Ahora en plena reunión en la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos anunció la captura en Florida, del prófugo exgobernador priísta de Chihuahua, César Duarte;

2. COBARDÍA.- Cuando mi compañera reportera de Radio Fórmula Sara Pablo hacía un enlace desde Washington, fue cobardemente hostigada y agredida por un grupo de paisanos que se identificaron como lopezobradoristas. Sara, una profesional, ni se movió. Pero ahí quedó lo que se siembra; y

3. APLANANDO.- Las muertes de ayer, 782, representan uno de los peores días, para alcanzar 32 mil 796 defunciones y el número de contagios, seis mil 995, el más elevado de toda la pandemia, que eleva el total a 275 mil. Y aún no llegamos al pico.

Nos vemos mañana, pero en privado.