Un error amarrar eficacia a muertos

Una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. Florestán.

La realidad del COVID-19 ha derrotado todas las proyecciones oficiales, lo que era previsible cuando estábamos, como estamos, ante un virus desconocido.

El COVID-19 ha superado todas las previsiones y cálculos porque se hicieron a partir de una base inédita y el gobierno de México, como todos los del mundo, ha reaccionado más con un deseo político, por tanto incierto, que analítico lo que es imposible ante lo desconocido.

México va en camino de ser el país de América Latina con las peores cifras después de Brasil. Ya es el séptimo mundial en el número de fallecimientos lo que no parece tener fin.

Las cifras son devastadoras, aunque todas las noches se quieran presentar como ajenas, lo que es una tragedia que impacta a 15 mil 994 familias que lloran a sus muertos que no tenían por qué haber fallecido.

Y le doy estas cifras: ayer informó de 15 mil 994 muertos, 587 más que el miércoles, cuando aumentaron en 708. Es decir, en dos días se incrementaron en mil 295, lo que nunca se había registrado.

Y voy más allá.

El número de nuevos casos confirmados ayer, es el más alto de toda la pandemia, cuatro mil 790 que si se comparan con el número de personas estudiadas, da un porcentaje de 40.67 por ciento.

Lo peor es cuando quieren maquillar las cifras en un intento de reducirlas. El miércoles se informó que los muertos habían aumentado en 708, pero de argumentó que no eran de ese día, sino de los anteriores, como si eso redujera la gravedad o el catastro de los fallecidos, pues no importa si murieron el martes, el lunes el domingo, son muertos, lo que manejan con una frialdad que se asemeja al reporte de los homicidios dolosos y si la muerte fuera solo un número y no una tragedia.

Y todo esto cuando aún estamos lejos del pico, de muertos y contagiados en cuya disminución, como sea, el gobierno del presidente López Obrador ha amarrado a su eficacia y a su liderazgo, cuando contra la realidad no se puede y lo peor está por venir y día a día se les agotan los argumentos retóricos y empeoran los saldos de fallecidos y contagiados de los que aún no hemos visto todo.

RETALES

1.- ACUERDO.- El presidente López Obrador hizo suyo, como lo era de origen, la iniciativa de Ricardo Monreal de agrupar en un solo organismo de gobierno, a todos los organismos autónomos en materia de telecomunicaciones, competencia y energía;

2. VIAJE.- Es posible que el presidente López Obrador no vaya a la Casa Blanca como había dicho. Vamos a ver si supera la presión de Donald Trump que lo quiere sentado en el Salón Oval de cara a su proyecto de reelección; y

3. MORENAZOS.- La crisis en Morena es crónica. El ahora presidente electo, Alfonso Ramírez Cuéllar, de acuerdo con Berta Luján, investiga un fraude de su secretaria general, Yeidkol Polensvky por cerca de 900 millones de pesos, como en los peores tiempos del PRD.

Nos vemos el martes, pero en privado.