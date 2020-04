Una epidemia para largo: octubre

Normalidad… normalidad, ¿qué y cómo será la nueva anormalidad…? Florestán.

Hace unas semanas el presidente López Obrador manifestó que para el 19 de abril estaríamos en vías de normalización, lo que era imposible, como lo fue. Ayer dijo que para el 10 de mayo, Día de las Madres, lo que tampoco ocurrirá. Esto no solo le ha pasado a él que, como muchos, anteponen el deseo, incluso la esperanza, a la realidad. Trump declaró por aquellos días, que el domingo de Pascua todo regresaría a la normalidad, cuando en ese día, antesdeayer, Estados Unidos superó los 20 mil muertos, ayer subió a 23 mil, y con 568 mil 176 contagiados.

Desde hace tiempo vengo insistiendo en que el único que puede poner la fecha de ese calendario es el virus, más la capacidad de respuesta sanitaria de cada gobierno y la conducta prudente de la sociedad. No hay más.

Volviendo al caso de México, el pasado 20 de marzo, el doctor Hugo López-Gatell me declaró que el pico llegaría en junio, que el total de casos en el país ascendería a 250 mil de los cuales diez mil 500 requerirían una cama en terapia intensiva. Me explicó entonces que al retrasar el momento de ascenso acelerado de la curva epidémica nos llevaría a que junio sea el mes donde tengamos la mayor cantidad de casos, incluidos los que van a necesitar hospitalización, que esto se va a prolongar y que durante los últimos días de julio ya empezaríamos a tener un descenso de la curva epidémica. Hay que prepararnos para una epidemia larga, porque aun cuando en agosto empiece a descender el número de casos, esto se puede prolongar hasta llegar a octubre.

Ayer, tres semanas después, me reiteró que mantenía la misma, proyección del 20 de marzo, y la reconfirmó, aunque dejó una rendija para algún ajuste con base en los datos de los próximos días.

Pero los tiempos son los mismos y hay que prepararnos para una epidemia larga que se puede prolongar hasta octubre, me dijo.

Lo que no veo es que todo el gobierno, las empresas, la economía y los mexicanos estemos preparados para esa epidemia larga y ese octubre que se ve tan lejano desde esta tercera semana de abril.

RETALES

1.- CANCILLER.- Llamó la atención que Marcelo Ebrard, diera ayer los detalles de la alianza gobierno-hospitales privados cuando en la mañanera estaban presentes el secretario y el subsecretario de Salud. ¿Por qué el titular de la SRE?;

2. CUIDADO.- Sí, mucho cuidado con ese discurso opositor de romper el Pacto Federal que llevaría al país a una crisis de dimensiones desconocidas. Es como si fuéramos España con tres cataluñas; y

3.- SECRETO.- Rocío Nalhe estuvo en permanente comunicación con el presidente durante la cumbre virtual de la OPEP. Y el que no se movió de recortar solo cien mil barriles fue él y ella lo operó. Lo que no se sabe, aún, es a cambio de qué Trump entró al quite aportando los 250 mil barriles del recorte que México no quiso hacer.

Nos vemos mañana, pero en privado.