Una estadística de muerte

Reitero que la historia se reserva el derecho de admisión. Florestán.

La muerte es una estadística fatal que acompaña a este gobierno.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, con las 986 defunciones de ayer, la cifra más alta esta oleada, suman 255 mil 452 decesos.

Pero si aplicamos el modelo del doctor Arturo Erdely, que las multiplica por 2.14, serían 547 mil 144, suman 802 mil 593, el triple de la cifra oficial.

De acuerdo a las cifras de ayer del Inegi, la mortalidad de enero de 2020 a marzo de 2021, sumó un millón 437 mil 476 decesos, cuando la proyección para ese lapso era de 940 mil, es decir, un exceso de 497 mil 746, básicamente por el covid.

Si a este excedente mortal sumamos el parte oficial de anoche, 255 mil 452 muertes, da un total de 752 mil 928, cercano a la proyección Erdely.

Y si añadimos los 98 mil un homicidios dolosos registrados al día de ayer, vemos, con pavor, como un común denominador de gobierno a la muerte, lo que el discurso oficial busca minimizar con el manejo de sus otros datos, pero la estadística, con sus propios datos, es implacable.

Mejor dicho, devastadora y no para el gobierno, para los mexicanos.

NOTA.- Ayer el presidente, burlándose, me propuso como candidato presidencial del bloque conservador y se carcajeó. Le respondo: No pertenezco a ningún bloque, nunca he buscado un cargo político, soy reportero y, soy mexicano por la privilegiada decisión personal de elegir, nací en Madrid, lo que sabe perfectamente, por lo que la Constitución me lo impide. Sea usted serio, presidente. Nunca me he burlado de usted, ni le he faltado el respeto. No se burle usted de mí ni me lo falte otra vez. Respete, como dice, la investidura presidencial.

RETALES

1. SPOTS.- En uno de los spots con motivo de su informe, el presidente afirma que ya se vacunó al sesenta por ciento de la población. Y no es verdad. Con esquema completo al día de ayer había 31 millones 703 mil 790 mexicanos, el 31.7 por ciento de la población. Y con los 25 millones 38 mil 349 de una sola dosis, que no están inoculados suman 56 millones 742 mil 139, menos del 50 por ciento. Hay setenta millones sin vacunar. Y la voz remata: ¡Hechos, no palabras! Como en el pasado;

2. CABAL.- Carlos Cabal vuelve a los tribunales. Ayer, la Fiscalía capitalina logró una orden de aprehensión en su contra Cabal, por fraude por un crédito que pidió a la empresa Bosque Real para el conflicto de Radiópolis. Pronto le vendrá otro en el mismo sentido;

3. ¿MEGABANCADA?- La orden es que Morena mantenga los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, donde habría perdido la presidencia de la Junta de Coordinación Política. El coordinador Ignacio Mier, anunció la creación de una megabancada, con el Verde y PT, 277 diputados, para hacerse de esas posiciones, lo que el bloque opositor, 223 legisladores, se opone. Y aún no se instalan.

Nos vemos mañana, pero en privado.