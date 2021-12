Una oposición de la shit

audima

Son muy directos: pasan del problema a la crisis. Florestán

El presidente López Obrador debe estar contento con la pequeñez de la oposición partidista, lo que le abre el mar para la consolidación de su 4-T en 2024.

De los partidos, así se autodenominan, no se hace un solo frente serio con un candidato competitivo. Les pueden los intereses personales de quienes los controlan, como se reiteró esta semana.

Alejandro Moreno, del PRI salió a decir que era su propio candidato presidencial, cuando ni él ni el partido que preside tienen algo que hacer en 2024.

En el PAN, Marko Cortés celebró una reunión en Gobernación, promovida por Santiago Creel, donde fueron a que los oyeran, no a que los escucharan.

Del PRD, en su etapa terminal, no he sabido nada y de MC que no se sumará a coalición alguna porque su candidato, asegura Dante Delgado, ganará la presidencia.

En medio de todo, el PRI, con Morena y el PAN, dejaron fuera de la Permanente a MC, lo que lo enardeció, mientras que al PRD, que nunca ha estado, el PAN le cedió un lugar.

En el Congreso de la Ciudad de México, Morena, con los votos del PRI y del PRD, y del PAN y MC en contra, Claudia Sheinbaum sacó su presupuesto 2022 por 234 mil millones de pesos, un aumento del 7.2 por ciento, y como les gusta, sin tocarle una coma.

PAN, PRI y PRD irán aliados por los gobiernos de Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, pero no en Oaxaca ni en Quintana Roo.

Las diferencias entre los aliados, son, le decía, por su pequeñez y miserias.

Y así quieren presentarse como un frente opositor confiable y opción real para 2024, cuando son los mismos sujetos y las mismas mezquindades de siempre.

En Palacio, debe celebrar ya saben quién.

RETALES

1. PERDÓN.- Carlos Salazar dijo ayer que nadie del Consejo Coordinador Empresarial ha ofrecido las disculpas que López Obrador dijo haber recibido por su participación en el saqueo neoliberal, y que nadie tampoco lo hizo en la comida del Consejo Mexicano de Negocios. Sigue, pues, la incógnita de quién le pidió perdón por los negocios que hizo en el corrupto pasado conservador, para seguir haciéndolos con su gobierno;

2. DISTANCIA.- El miércoles, en el informe anual del ministro Arturo Zaldívar, se canceló la tradicional comida entre el presidente de la República y los once integrantes del pleno. López Obrador llegó, escuchó, felicitó y se fue. Ayer ya aclaró al decir que el presidente de la Corte es honesto e íntegro, lo que no puede decir de los ministros. Así se llevan, ya; y

3. HISTORIA.- Dice el presidente que la historia juzgará su decisión de liberar a Ovidio, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, en aquel frustrado operativo de Culiacán, en octubre de 2019, cuando el Ejército ya lo tenían detenido. No creo que la HISTORIA tenga espacio para ese pasaje, pero es una forma de salir de una decisión comprometida.

Nos vemos el martes, pero en privado.