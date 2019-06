Y el lunes vendrán los aranceles

Confunden, y hacen sinónimo, elemental de rudimentario. Florestán.

Ayer le contaba que el encuentro del canciller Marcelo Ebrard y el vicepresidente Mike Pence, era clave para México, y no obstante su importancia, apuntaba que no se llegaría a acuerdo de fondo alguno en una sola reunión, como finalmente sucedió.

Dicho esto, ¿Qué destaco de la jornada? Primero que se haya llevado a cabo en la Casa Blanca y con la interlocución de Pence; segundo, que el tono, según la versión de ambos, haya sido cordial y respetuoso; y, tercero, que se haya citado a una segunda ronda para hoy.

De acuerdo a la versión de Ebrard, cada parte expuso sus puntos de vista sobre el tema central, la migración y acordaron darse una segunda oportunidad cuando las diferencias son abismalmente contrarias en cuanto a fondo, forma y tiempos.

Estados Unidos exige al gobierno del presidente López Obrador que detenga la migración centroamericana en Chiapas, impida que se acerquen a su frontera, acepte las ser un tercer país seguro y reciba a todos los que han iniciado allá su proceso de asilo. Y todo de inmediato.

Por su parte, el presidente López Obrador ha reiterado el respeto al libre tránsito de los migrantes y a sus derechos humanos.

Esas son las posturas que, dijo el canciller, buscan acercar sabiendo, digo, que lo que pretenden es que México acerque la suya a la de ellos.

Ayer de lo que se habló en la Casa Blanca fue de migración, que es la prioridad de Washington, la de Trump es su reelección, y ya dejarán para otro día el tema de los aranceles a nuestras exportaciones.

Ayer Pence reiteró: México no ha hecho lo suficiente y tiene que hacer más para enfrentar la crisis urgente en la frontera, lo que respaldó amplificado Trump quien dijo que si en la reunión de hoy, no hay acuerdo migratorio, el lunes entrara en vigor el arancel progresivo del cinco por ciento a las importaciones mexicanas que de llegar al 25 por ciento, como dijo, sería desastroso para nuestro país.

Y no veo cómo hoy se vaya a alcanzar el acuerdo migratorio como lo quiere el presidente de Estados Unidos, porque él no quiere un acuerdo; él quiere su acuerdo del que no se mueve.

RETALES

1. CALIFICACIONES.- Ayer, en forma simultánea, Moody´s bajó la perspectiva de México de estable a negativa y Fitch redujo la calificación de México por el deterioro del perfil crediticio de Pemex. Todo en menos de cinco minutos;

2. SECRETARIO.- El martes por la noche se informó que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se integraría a la misión Washington, lo que no sucedió. Y apunto, ¿Para qué meter al Ejército en un conflicto que va de la migración a los aranceles?; y

3. REELECCIÓN.- La única presidencia municipal donde se dio la reelección fue la de María Teresa Juárez, en Aguascalientes, lo que la catapulta para la candidatura al Gobierno del Estado en 2021.

Nos vemos mañana, pero en privado.