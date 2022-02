AMLO. encarnación, símbolo y cabeza

audima

Han hecho del nosotros un excluyente en el que no cabemos todos, solo ellos. Florestán.

La semana pasada le contaba de la proclamación que la bancada de Morena en el Senado hizo de la versión de la Santísima Trinidad en tiempos de la 4-T: AMLO Nación, AMLO patria y AMLO pueblo, tres divinidades en una sola persona él, que, afirmaron, las encarnaba.

Y no solo es la encarnación. Además encabeza a la Nación, al pueblo y a la Patria. Pero no satisfechos con que sea encarnación y cabeza, también es símbolo y así lo ungieron: el presidente simboliza los ideales de la Nación, de la Patria, del pueblo, de la independencia, la soberanía y los intereses del bienestar nacional.

Agotados, ya no podían sumar más elementos en una sola persona, sus senadores cargaron contra los infieles que difieren: son unos traidores a la Nación, a la Patria y al Pueblo, es decir, unos traidores a López Obrador que los encarna, simboliza y encabeza.

Esta declaración va acompañada de la más cobarde descalificación de un cuerpo legislativo a la sociedad: o estás con López Obrador o eres un traidor a la Nación, a la Patria y al Pueblo. Con él, todo; sin él, nada.

El tono de estas loas del siglo pasado, puede ser un retrato del momento que se vive en Palacio y cómo lo está midiendo su feligresía a la que no le ha agradecido la unción de tantos títulos en una sola persona ni ha abdicado a ellos.

RETALES

1. TIEMPOS.- A finales de 2020, López Obrados anunció que México tendría su vacuna, Patria, la haría Conacyt y estaría lista a finales de 2021. Nada de eso ha sucedido. Hoy cantan que estamos en lo que llaman tramo final de la normalización, con cerca de 450 mil mexicanos muertos, seguimos sin vacuna mexicana., Nada que ver con sus momentos estelares;

2. CAÍDA.- Otro escenario que deslava esos momentos estelares, es el de la economía. La OCDE se suma a las voces que coinciden con la del subgobernador del Banco de México, Jonathán Heath, quien ha advertido de escenarios pesimistas para este año por la falta de inversión privada, alza inflación y estancamiento de exportaciones y servicios para una proyección de crecimiento este año del 2 al 2.3 por ciento. En esta visión coincidió ayer el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann quien la redujo en 2022 a 2.3 y llamó a estimular el crecimiento, lo que escuchó, atento, Rogelio Ramírez de la O. López Obrador, optimista, asegura que será el cinco por ciento sin que hoy se vea cómo;

3. PLANTÓN.- En Monterrey, la semana pasada, el PRI cerró con una cena sus foros abiertos para la reforma eléctrica y Rubén Moreira invitó a Ildefonso Guajardo que lo bateó, no fue, porque en esa misma fecha, hace un año, el mismo Moreira le avisó que no sería el candidato priísta al gobierno de Nuevo y que apoyara a Adrián de la Garza, Guajardo no fue gobernador, ni a la cena, pero tampoco lo fue De la Garza.

Nos vemos mañana, pero en privado.