Advertencia presidencial a la radio

audima

La lejanía se resuelve, se atenúa, con una aproximación a la cercanía. Florestán.

El presidente López Obrador hablaba ayer en la mañanera de Joe Biden, del gobierno español, de los impuestos cuando a propósito de pum soltó:

Y aprovecho para hacer un llamado a los radiodifusores, en especial los de la Ciudad de México que están completamente ladeados, o sea, nada más están de un lado, no hay equilibrio, todas las estaciones de radio en contra de nosotros. Le buscan, le cambian y todos los conductores de radio, hombres y mujeres, en contra, no hay quienes puedan defender alguno de los planteamientos nuestros, es un desequilibrio total, no hay objetividad, no hay profesionalismo, son completamente tendenciosos (…) y estos están ya ahora desatados y es impresionante la campaña. Entonces, muy fraternamente ¿no? una revisión, porque no hay ningún contrapeso, todo es en contra, reprochó y reclamó.

A eso ha llegado en su cuarto año de gobierno: todas las estaciones de radio están en su contra, todas y todos los conductores también, con falta de profesionalismo, completamente tendenciosos y parte de una campaña, como siempre, en su contra.

Entiendo el momento que está pasando, que no es el que él quisiera pero pregona, y cualquier disidencia es un ataque, cualquier crítica un enemigo y cualquier señalamiento una campaña siempre en su contra y el que difiera es un opositor, adversario, oponente o enemigo.

Se mantiene el principio de que los no están conmigo están contra mí.

Tras esta advertencia pregunto, ¿cuál es el siguiente paso, presidente?

RETALES

1, HORARIOS.- López Obrador, desde que fue jefe de gobierno se pronunció contra el horario estacional, invierno-verano. Hoy que es presidente insiste y la JUCOPO de los diputados verá el lunes si lo quitan o no para quedarnos todo el año, como le gusta, con el de invierno. De todos modos, el domingo inicia el de verano;

2. DIFERENTES.- Dos policías municipales de Durango murieron en un accidente. Ambos estaban asignados como escoltas al senador con licencia de Morena José Ramón Enríquez. Y pregunto a estos que se dicen diferentes: cuando la crisis de seguridad es por la falta de agentes municipales ¿cómo es que asignan a dos a un senador con licencia de Morena? Y pregunto: ¿Cuántos senadores tendrán como escoltas a policías municipales o estatales que se pagan del erario?; y

3. CONFIRMADO.- El presidente dará su ya acostumbrado informe trimestral el próximo martes 12, dos días después de la consulta de revocación de mandato, que ganará de calle, el mismo día que en comisiones de la Cámara de Diputados aprueben la minuta de su reforma eléctrica y en la víspera de enviar su iniciativa de reforma electoral para desaparecer al INE, al tribunal electoral, a los OPLES estatales y a diputados y senadores plurinominales. Así de coordinado su proyecto para 2024.

Nos vemos el martes, pero en privado.