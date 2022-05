Ahora liderea el boicot

audima

Si unos son traidores a la Patria, ¿los que acusan son unos patriotas? Florestán.

El presidente López Obrador hizo ayer una serie de revelaciones que lo colocan como el operador regional que condiciona su asistencia a la cumbre de las Américas, el mes que viene en Los Ángeles, a la presencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y no se trata de deslindarse de diferencias de presidentes de México con los de Estados Unidos. Como reportero fui testigo de cuando Luis Echeverría (1970-76) reconoció al gobierno de la República Popular China en 1972, antes que Richard Nixon; a las diferencias de José López Portillo (1976-82) con Jimmy Carter por su apoyo a los sandinistas de Nicaragua: a las de Miguel de la Madrid (1982-1988) con Ronald Reagan con Contadora; a las de Carlos Salinas con Bill Clinton: a las de Felipe Calderón con Barak Obama por el tráfico de armas, o las de Enrique Peña Nieto que le canceló dos visitas a Donald Trump.

Esta relación siempre ha sido así, de vecinos, con lo que la vecindad conlleva.

Pero debo señalar que hoy la postura de López Obrador tendrá un mayor costo por liderar ese boicot regional a la cumbre un Joe Biden en sus momentos más bajos, si no invita a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela que han guardado un silencio distante diciendo: dejadlo solo.

Entiendo que López Obrador no vaya a Los Ángeles, no pasa nada, como tampoco pasa nada si se cancelara esa cumbre, que no se cancelará.

Pero encabezar un bloqueo contra el proyecto de un presidente de Estados Unidos, es otra cosa cuya factura nos pasarán porque una cosa es no ir y otra promover un boicot y todo por tres dictadores.

RETALES

1. MÉDICOS.- El doctor Fernando Gabilondo Navarro, exdirector del Instituto Nacional de Nutrición, una eminencia, calificó de mentirosa la afirmación del presidente de que no hay especialistas por lo que contrató a 500 médicos cubanos. Me dijo que el INSABI es un fracaso al igual que el IMSS-Bienestar. Criticó compre vacunas cubanas que no han superado la Fase 3 para niños mexicanos y reiteró que el desabasto de medicinas sigue siendo una crisis;

2. ABUSOS. La especialista María Larriva acusó a Víctor Hernández Sandoval de haber vendido al entonces presidente electo López Obrador, la viabilidad de los aeropuertos Benito Juárez y Felipe Ángeles, y que por eso lo nombró director de SENEAM, hasta este viernes que fue destituido. En este caso de seguridad nacional, Hernández Sandoval tiene una serie de acusaciones que lo podrían llevar a la cárcel.

3. AVIÓN.- Reuters reveló que el espacio que desde los 90 ocupaba un avión de la DEA en el aeropuerto de Toluca, le fue cancelado por el gobierno federal. La existencia de ese avión era secreta y también lo es ahora su desalojo. El punto es que el gobierno federal informe por qué estuvo ahí por años y por qué ahora lo mandó a volar.

Nos vemos mañana, pero en privado.