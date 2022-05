Aquí no hay responsables

audima

La verdad solo triunfa al prevalecer. Florestán.

Ayer le comentaba el rechazo de Claudia Sheinbaum al peritaje de la empresa noruega DNV que su gobierno contrató, sobre las causas del desplome de la Línea 12 del Metro, hace un año, y que la podría colapsar. Y es que desconoció el reporte final sobre la causa-raíz de aquella tragedia que dejó un saldo de 26 muertos, un centenar de heridos y medio millón de personas sin ese transporte, un conflicto ahora político en el que aparece con Marcelo Ebrard, ambos en la carrera por la presidencia.

Ayer, con Ciro Gómez Leyva, su secretario de Movilidad, Adrián Lajous, dijo que DNV siembra el tema del mantenimiento, y que frente a un problema de construcción, como causante, -sentenció- ¿qué tiene que ver el mantenimiento?

Sobre ese caso hablé en Radio Fórmula con su secretario de gobierno, Martí Batres. Me dijo que el reporte no señala la causa-raíz del desplome, que DNV cambió la metodología y que lo rechazaron por no especificar las causas que, señaló, estuvieron en el diseño y la construcción, no en la supervisión ni en el mantenimiento, de lo que la empresa noruega, digo yo, se ha limitado a unas líneas sin salir a dar la cara.

La clave de este caso está en ese reporte final, que desconocemos, y que es necesario transparentar para dejar en claro qué dijo DNV sobre la causa-raíz del derrumbe de la Línea 12, que Claudia Sheinbaum rechazó, y dejar todo claro para que el colapso no la colapse y que cada quién asuma sus responsabilidades, penales, civiles y políticas

RETALES

1. PRUEBA.- Marcelo Ebrard, quien el martes se reunió largamente en Washington con el secretario Blinken que dio positivo de Covid el miércoles, se hizo la prueba ese mismo día, por la noche anuncio su negativo y ayer jueves se fue con el presidente a su gira por Centroamérica y Cuba. En aquella reunión lo acompañó el embajador Esteban Moctezuma quien también dio positivo. Ebrard se debió aislar y al quinto día hacerse la prueba. No vaya a ser que se haya llevado al virus de viaje con López Obrador y los secretarios de Defensa y Marina;

2. BATEO.- Una sala del Tribunal Electoral determinó que al haber optado Jaime Bonilla por el gobierno de Baja California era imposible su reincorporación al Senado, como se reincorporó y que tiene que dejar el escaño. Bonilla dijo que impugnará, claro. Pero mientras tiene que dejar ese espacio; y

3. AMIGOU.- Le decía del tuit del embajador Ken Salazar, el martes en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, en el que felicitó a López Obrador por los esfuerzos de su gobierno para reducir la impunidad y arrestar perpetradores que han asesinado a periodistas, cuando ayer ejecutaron a otro, Luís Enrique Ramírez Ramos, columnista de El Debate de Culiacán. Es un honouuur estar con Obradouuur. Van nueve en este año, embajador.

Nos vemos el martes, pero en privado.