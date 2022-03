Como anillo al dedo

audima

En México la justicia es un asunto de paciencia y a veces de generaciones. Florestán.

El presidente López Obrador ha hecho siempre del conflicto una herramienta política que lo llevó a la Presidencia, así que no veo por qué tenga que cambiarla como no lo ha cambiado y extienda: o están conmigo o están contra mí, y se acabó. Para él no hay más opción y por eso la polarización.

Por eso quiero recuperar algunos pasajes de la participación en Fórmula del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE quien dijo que detrás de la polarización está el odio, que es una enfermedad, y tras él, la violencia, que es solo la punta de iceberg.

Y agregó: La polarización es un mundo en el cual vemos al otro sujeto, a la persona, con antipatía, con desprecio y con ganas inclusive de destruirlo; es una forma de división social en la cual las personas por sostener un punto de vista se encierran y ven a la parte contraria con cero tolerancia, con ganas de ganarle de todas, todas, inclusive destruyéndola. A la persona se le ve con una pasión que tenemos poco consciente y que ha crecido en el mundo a niveles inimaginables, que es el odio y el odio es una enfermedad grave que nos ocurre a las personas. De hecho la violencia que hemos visto es prácticamente la punta del iceberg.

Recupero estos pasajes porque efectivamente, como dice el doctor Lozano, esto de la polarización, que es un mal mayor, está dominando al mundo y al México que estamos viviendo. Un disparo de esa polarización social se da a partir del discurso oficial de que estás conmigo y eres bueno, o estás contra mí, y eres mi enemigo, lo que no deja espacio para la discusión de las ideas ni para el libre y democrático ejercicio a la disidencia, a pensar diferente, y sí le responden, igual, los que no están con él.

RETALES

1. FIESTA.- Ayer fue uno de los días de fiesta del presidente López Obrador al inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, Es su primera obra emblemática, a la que seguirá el año que viene la refinería de Dos Bocas, y en 2024 el Tren Maya, la mayor de las tres y en riesgo de que no lo inaugure completo;

2. CUCU.- Como que el adelantar la sucesión presidencial se desbordan las ambiciones. Creí que era fake el tuit de Patricia Armendáriz, pero no, era cierto: se autopostuló para la candidatura presidencial de Morena. Sí, el ser diputado también saca de los cabales; y

3. SUBSIDIO.- En las vísperas de la revocación de mandato, que no hay duda alguna que no se dará, el presidente autorizó una tercera semana de subsidio a las gasolinas, que equivale a entre cuatro mil 500 y cinco mil millones de pesos, que sumados a los de las dos semanas anteriores, representa un gasto de entre trece mil 500 y quince mil millones de dólares. Y aún faltan tres semanas para la consulta del diez de abril.

Nos vemos mañana, pero en privado.