Con Cuba, Nicaragua y Venezuela

No cabe duda que López Obrador mantiene su impredecibilidad, lo que acabo de confirmar ayer cuando sorpresivamente anunció que si Cuba, Nicaragua y Venezuela no participan en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el mes que viene, él tampoco, lo que no vi venir.

Y es que al día siguiente de su reunión en La Habana, el domingo, con el presidente Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, ayer en la mañanera le preguntaron sobre su asistencia a esa reunión continental si no van esos gobiernos, y reveló:

Vamos todavía a definir cuál va a ser nuestra postura sobre la participación en la cumbre porque estamos planteando que no se excluya a nadie, y de repente lo soltó: Te lo voy a adelantar, si no se invita a todos yo no iría, Mandaré una representación del gobierno de México. Pero dejó la posibilidad de llegar a un acuerdo pues falta tiempo para la cumbre, un mes. Esto coincide con lo que ayer declaró la vocera de la Casa Blanca, que aún no han girado las invitaciones, pero en contra de lo que también ayer reiteró el subsecretario de Estado Brian Nichols, que los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela están fuera de la reunión.

Esta declaración pone al presidente López Obrador de un lado, las tres dictaduras, y no en el del resto de las democracias del hemisferio, se leyó ayer en Washington.

Veremos las secuelas de este condicionamiento del presidente de México porque de prevalecer, tendrá sus costos por encima de sus consideraciones personales sobre quien, antes que Joe Biden, es el presidente de Estados Unidos y sobre todo, y peor para México, en tiempos electorales.

RETALES

1. FRECUENTE.- Al embajador Ken Salazar ya le van a dar gafete de visitante frecuente en Palacio Nacional. Ayer, tras el reto de López Obrador a Joe Biden, se dejó ir a su oficina y el tema fue su condicionamiento para asistir a la cumbre de las Américas Al salir no dijo nada

2. ENVIADO.- Llegaron a México, enviados por el presidente Biden, el secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Todd Robinson y la secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Serena Hoy. Su comunicado señala que vienen para destacar la necesidad urgente de medidas contra la producción y tráfico de fentanilo. La estrategia de la 4-T no acaba de convencer a la Casa Blanca y por esos tantas visitas; y

3. REVELACIÓN.- La publicación que hizo El País del contenido del tercer peritaje de la empresa DNV sobre la causa-raíz del colapso de la Línea 12, llevó a Claudia Sheinbaum a descalificarlo y acusar de ilegalidades y conflicto de intereses. Este último reporte, señala como causa-raíz del derrumbe a la supervisión y el mantenimiento, como los anteriores habían señalado el diseño y la construcción. La jefa de gobierno dijo que hoy lo hará público. A ver.

