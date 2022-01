Contagio, ajuste y descontón

audima

Creo que sí está contagiado de Covid porque se mantiene aislado. Florestán.

Aislado, aislado y contagiado, contagiado, pero ayer el presidente anunció un ajuste en su gabinete, sin traer a nadie nuevo, solo reacomodó las mismas piezas: la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, a la que recibió el lunes ya contagiado para informarle, la ascendió a la titularidad porque quien le tenía, Mauricio Imay, lo bajó a la dirección de Fonatur en relevo de Rogelio Hernández Pons al que promovió como subsecretario de Transportes de la SCT, sustituyendo a Carlos Morán a quien encogió como director del AICM.

Es decir, un cambio de cartas con las mismas barajas.

Este reacomodo se da cuando el mismo día López Obrador, ya contagiado, repartió descontones a las corcholatas.

A Ricardo Monreal le reviró que sí son radicales, lo que el líder del Senado había criticado; a Marcelo Ebrard, cuya oficina informó que no había representación del gobierna a la quinta toma de posesión del dictador nicaragüense Daniel Ortega, que sí la habría; y a Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno estableció que todo el que tuviera síntomas se asumiera como contagiado, se aislara y no se hiciera pruebas, lo que él ignoró e incumplió.

En fin, que en el día de su contagio y aislamiento, López Obrador sacudió a gabinete y a corcholatas.

Pero que nadie se distraiga.

Su candidata sigue siendo la jefa de gobierno, desde su cotidiana cercanía y sumisión.

RETALES

1. DISTANCIA.- Citibanamex, el segundo banco nacional solo después de BBVA, anunció ayer el desprendimiento de un sector clave de su operación en México, sin tener un aviso con sus millones de clientes ni el gobierno emitiera una opinión. El presidente de los banqueros, Daniel Becker, salió a decir que era una noticia sumamente relevante para el sector financiero, lo que retrata su falta de empatía bancaria, solo les importa la banca, y no con quienes hacen de los bancos el negocio que son. No solo el gobierno, también los banqueros;

2. LISTO.- El INE reunirá las firmas para la consulta de revocación de mandato y la mayoría votaremos para que el presidente López Obrador cumpla su mandato constitucional hasta el 30 de septiembre de 2024. Le convendría autorizar el presupuesto para cumplir las formas de las 160 mil casillas. Pero si quiere sabotear desde ahora la legitimidad del proceso, allá él. Pero la reducción de la estructura no afectará el resultado ni el uso político, de cara al 2024, de su ratificación; y

3. RECETA.- Hugo López-Gatell dijo ayer que quienes tienen síntomas de Covid asuman su contagio, se aíslen y no salten a las pruebas. No fue el caso de su palaciego paciente. Lo que pasa es que el gobierno no quiere pruebas para no tener contabilidad de contagios y así seguir diciendo que es un ejemplo mundial, tras 646 mil muertes al 20 de noviembre, que nadie de los suyos ha mencionado.

Nos vemos mañana, pero en privado.