Córdova: es López Obrador

No, nunca ha habido desabasto de medicinas, en ningún momento. Pero ya se corrigió, y varias veces. Florestán.

A Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, no le quedó otra que aceptar que Andrés Manuel López Obrador es quien encabeza la ofensiva contra ese organismo autónomo.

No fue fácil, pero lo tuvo que reconocer ante la constante ofensiva mañanera desde Palacio Nacional, en la que el presidente ha llegado a acusarlo, a él y a otros consejeros, de golpistas, deshonestos y conspiradores contra la democracia, entre otras cosas.

Y me tuvo que decir: Está claro que el presidente (López Obrador) no quiere al INE. Hay una ofensiva avalada y encabezada por él. Está clarísimo, sin duda.

En esto se refirió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, quien ayer declaró que Morena está contra del INE y Córdova, al que hace unos días había considerado su amigo, que son expresiones que siguen la línea presidencial contra este mismo INE que legitimó su victoria electoral en las elecciones de julio de 2018, en las que ni sumando los votos de sus dos contrincantes, José Antonio Meade y Ricardo Anaya, se acercaban a su gran total.

En estas hostiles condiciones, ayer, en Radio Fórmula, Córdova confirmó que el 10 de abril será la consulta para la revocación de mandato y se preguntó: ¿Por qué el más interesado en que se haga, López Obrador, se encargó de recortar los recursos para hacerla?

Y yo le respondo: porque no conoce bien a bien a López Obrador quien va contra este INE de cara a las presidenciales de 2024.

RETALES

1. VENTA.- El presidente reapareció ayer en un video donde dijo que hay compradores de Banamex, los tres integrantes de su consejo empresarial: Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank y Carlos Slim. Con esto podría reivindicar su reconquista de un banco extranjero. Mientras, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., guarda silencio total;

2. PRECIOS.- El presidente, en sus cien compromisos asumidos y enunciados el uno de diciembre de 2018, dijo que bajaría el precio de la gasolina; luego dijo que no, que nunca se había comprometido a eso, está su testimonio, y que su compromiso era que no subiera; después que no subiría en términos reales. Pero, ayer, la Comisión Reguladora de Energía dijo que en 2021 los combustibles subieron un diez por ciento: Magna, Premium y dísel, lo que documentó el INEGI entre los motivos del disparo de la inflación; y

3. SILENCIO.- Tras el fallo del tribunal electoral que condena a Morena a pagar una multa superior a los cuatro millones de pesos por la ilegal retención que hizo Delfina Gómez del diez por ciento de los salarios de los trabajadores de la alcaldía de Texcoco cuando ella fue presidenta municipal, lo que es un delito electoral grave, la hoy secretaria de Educación Pública dijo a los reporteros: Luego hablamos. ¿Luego? ¿Cuándo?

Nos vemos el martes, pero en privado.