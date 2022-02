De Pemex al empresario favorito

audima

Insiste en hablar de nuestros bienes para no hablar de sus males. Florestán.

El domingo por la noche se dieron a conocer dos documentos: la aclaración laboral de José Ramón López Beltrán, en Houston, y la carta abierta firmada por todos los gobernantes de Morena en apoyo de López Obrador

En el primer caso, el texto llevó la conversación de la presunta gestión de negocios de su nuera con Pemex, lo que ella niega, a la de su hijo en Houston; de una petrolera beneficiada en este sexenio, como lo confirmó su director, a una inmobiliaria, también en Houston; en el segundo, el desplegado la quiso trasladar sin éxito, de la casa gris a un ataque al presidente, recurso que empieza a dimensionar la crisis que viven.

José Ramón dijo que en 2018 tomó la decisión de irse a vivir con su familia a Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2000 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN. Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen cien por ciento de mi trabajo en Houston, No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y mi familia.

Este anuncio llevó a que, ayer, su padre Andrés Manuel, diera a conocer que la empresa en la que trabaja el mayor de sus hijos es del empresario Daniel Chávez, su amigo, integrante del consejo empresarial de asesores y supervisor sin sueldo del Tren Maya, pero la filial respuesta también lo mantuvo en su ofensiva contra los periodistas exigiendo que den, demos, a conocer la relación bienes, lo que dice para ocultar sus males.

Y en eso parece estar atrapado.

Ahora, el tema allá será legal, migratorio y fiscal y fuera de control, y acá, de relación con los Chávez.

En cuanto al desplegado de Morena, no lo puedo citar para no violar, como sus gobernadores, la veda electoral.

RETALES

1. TREN MAYA.- Hablando de la responsabilidad oficial de Daniel Chávez, el INAI exigió a Fonatur que busque y presente los documentos de los estudios de impacto ambiental que dice no encontrar, no los tiene. A ver qué dice;

2. MEDICINA.- En el caso de la Ivermectina, no me voy a ir por la versión del experimento del gobierno de la Ciudad de México, pero tampoco acepto la versión de Sheinbaum, al estilo AMLO, de que fue una campaña de desprestigio en su contra. No. Fue la distribución de un fármaco descalificado desde abril de 2020 por la máxima autoridad sanitaria federal, Hugo López-Gatell; y

3. BANAMEX.- No hay plazos en Citigroup para vender Banamex. Lo claro que se decidirá únicamente en Nueva York, no aquí y tiene que aprobarla la SEC en Estados Unidos. Este año no cerrarán nada. Será en el primero o segundo trimestre de 2023. Los mexicanos más fuertes para comprarlos son los dos Carlos, Slim, Inbursa, y Hank, Banorte.

Nos vemos mañana, pero en privado.