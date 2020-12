De presidente a presidente: que vaya a la FGR

Hoy en día ¿por qué hacerlo bien cuando se puede hacer mal? Florestán.

El caso del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, José Luis Vargas Valdez, ha metido en una crisis a la más alta instancia electoral del país y en víspera de la madre de todas las elecciones en junio próximo.

Su voto fue esencial en la aprobación de los nuevos partidos políticos afines a la 4-T y en el rechazo a México Libre de Margarita Zavala, de cuyo proyecto fue autor y su voto decisivo.

Pero, hete aquí que ha sido acusado de gastar más de lo que gana, lo que no ha explicado, y la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza el implacable Santiago Nieto, documentó: una incongruencia entre sus ingresos y egresos de lo que se infiere que ha tenido otros no declarados.

Sobre este caso, le pregunté ayer al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, como cabeza del Consejo Federal de la Judicatura, y lo primero que me aclaró es que ese Consejo no tiene a su cargo ni la vigilancia, ni la disciplina del TEPJF.

Pero me dijo: Es muy importante que el Presidente del Tribunal Electoral acuda a las autoridades competentes a aclarar esta situación, que sin duda daña el prestigio, la respetabilidad y la confianza que hay en el Tribunal y la justicia electoral. Creo que no es algo que se arregle con comunicados de prensa, -como ha hecho- no es algo que se solucione diciendo que se está a disposición de las autoridades –como ha dicho. Yo haría un exhorto respetuoso al magistrado Vargas para que acuda a la Fiscalía General de la República y aclare a cabalidad esta situación. Hago votos porque esto se trate de un mal entendido y que él pueda aclarar esta situación a la brevedad posible.

Y ahí lo dejó Zaldívar quien no se quiso pronunciar, porque no es su terreno, si Vargas Valdés tendría que pedir licencia para aclarar su conflicto.

Pero sus palabras fueron terminales.

A ver si Vargas escucha.

RETALES

1. SILLA.- Esta tarde, en el mensaje del presidente López Obrador con motivo de su segundo año de gobierno e inicio del tercero, volveremos a ver a su lado la silla vacía ¿Qué significa esa silla vacía? Nunca lo ha explicado;

2. CRIMEN.- El asesinato del empresario francés Baptiste Jacques Daniel Lormand, ha sacudido a esa comunidad, a los restauranteros de Polanco, donde tenía sus negocios, y al gobierno de Francia que exige una inmediata acción para que el caso no quede impune, como la mayoría; y

3. FILA.- Morena tiene problemas con su candidato al gobierno de Guerrero, porque nadie se va a dejar y todos se dicen iluminados: Pablo Amílcar Sandoval, superdelegado y hermano de Irma Eréndira, Néstora Salgado y Félix Salgado Macedonio, Alberto López Rosas, Beatriz Mojica, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román, Cayetano Marcial Rodríguez, Luis Walton y más. Habrá ruptura.

Nos vemos mañana, pero en privado.