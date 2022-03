audima

No, no puedes desear lo que no conoces. Florestán.

Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer, que no va a inmiscuirse en el caso Scherer-Gertz-Sánchez Cordero porque como presidente de la República, tiene otras cosas más importantes que atender.

Y acto seguido inició el elogio de la garnacha, de la que me declaro adicto en todas sus formas: tacos, sopes, guaraches, chalupas, tlacoyos, gorditas, quesadillas, tostadas, flautas, chimichangas, pambazos, pozoles, panuchos, picaditas, molotes, corundas, cemitas, tamales, tlayudas, por supuesto, y todo tipo delicias y antojos mexicanos.

Ayer fue la apología de los tlacoyos con motivo de lo que racistas, clasistas y conservadores, dijo, criticaron en la inauguración del AIFA, la venta de tlayudas que luego resultaron ser doraditas de maíz azul, ambas una delicia.

Y amplió en las propiedades nutritivas: Es lo más nutritivo que puede haber. Son carbohidratos, son proteínas y vitaminas, y los nutriólogos saben de esto. Es la combinación, porque es el maíz es carbohidrato, el frijol es proteína, y le ponen salsa y el queso que también es proteína, las salsas. No, de veras que los fifís…

Y anunció que pedirá a la SEDENA que abra uno o dos locales del AIFA para esta comida tan suculenta.

Así documentó que como presidente de la República, tiene otras cosas más importantes que atender que la grave denuncia de su fraterno Julio Scherer Ibarra de cómo se llevan algunas cosas en el santuario de su primer círculo.

Y es que hay prioridades: las garnachas en las políticas públicas y en la agenda presidencial.

Provecho.

RETALES

1. AMIGUIS.- En plena invasión rusa a Ucrania y cuando se acusa a Vladimir Putin de crímenes de guerra, la Cámara de Diputados, Morena y el PT, crearon el Grupo de Amigos de Rusia, donde su embajador, Viktor Koronelli, denunció una embestida mediática contra su país, cuanto el tema es una embestida pero militar rusa contra Ucrania y su población civil;

2. RIP.- En lugar de acudir a la comparecencia, ni porque era privada con los integrantes JUCOPO de la Cámara de Diputados, los dejó plantados, Delfina Gómez publicó una nota informativa en la que confirma la desaparición de las escuelas de tiempo completo, que deja en el desamparo a 3.5 millones de niñas y niños vulnerables. En la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ya anunció que mantendrá el programa; y

3. GRAVÍSIMO.- El SAT denunció un incremento del 123 por ciento en el contrabando de combustibles al pasar de 46 millones de barriles en 2018 a 102 millones en 2021. El reporte viene en el Informe Tributario y de Gestión 2021. Esos 102 millones de barriles equivalen al 27 por ciento de las ventas de combustible en México y el 41 por ciento de las importaciones. La pregunta es ¿Qué hace la Agencia Nacional de Aduanas? Algo debe decir su titular, Horacio Duarte.

Nos vemos mañana, pero en privado.