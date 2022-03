El método pilatos en la mañanera

audima

Yo no soy nadie más, yo soy yo. Florestán.

-Porque me quieren cepillar, o sea, este… por todo… entonces, este… pero sí vamos a dar a conocer la lista (de grandes deudores del SAT) –anunció ayer el presidente López Obrador en la mañanera-. Y lista nueva de periodistas y todo… ¿De acuerdo? –preguntó.

Aprovechamos de una vez para lo de Loret de Mola...? ¿Sí…? Democráticamente, a ver… Que levanten la mano si de una vez va lo de Loret… ¿Eh…? –Preguntó ante la falta de manos arriba y el silencio- Entonces, ¿cómo ven…?

-También Mexicanos Contra la Corrupción –se escuchó una voz.

-También Mexicanos Contra la Corrupción –confirmó- ¡De una vez…! ¿Sí...? Pe-pe… peeeero tienen que poner aquí, -y señaló su pantalla- Todos somos Andrés Manuel –y se carcajeó.

Sea, por, este… pero vamos a dar a conocer información. Lo está pidiendo toda la colectividad, todos ustedes, –dijo señalando a los sentados- ustedes son… periodistas, ¿no? y solicitan información. O hagan un escrito para la… ¿cómo se llama? ¿La transparencia? Y me lo traen aquí. También lo podemos hacer así, ¡de una vez! Eso me ayuda mucho… sea, de periodistas, de empresarios, de artistas ¡Todo! Medios de comunicación ¿De acuerdo…? ¡Ah! Vamos a hacerlo así formalmente… sea, hacen la solicitud, los que quieran firmar, al… este… Instituto de la Transparencia y donde piden eso y que una vez que les entreguen a ustedes del SAT toda esa información, me la van a entregar a mí aquí, formalmente y la damos a conocer, ¿de acuerdo…? ¿De acuerdo? –insistió ante la falta de respuesta generalizada.

Así el juicio sumario ayer en la mañanera.

RETALES

1. PENDEJO.- El senador de Morena José Luis Pech, fue rechazado por su partido para ser candidato a gobernador de Quintana Roo y la consiguió por MC en relevo de Roberto Palazuelos. Ayer cuando en el Senado los reporteros le preguntaron, sobre su salto moral, les respondió ¡Pobres pendejos! Pendejo él, pendejo, ambicioso y perdedor que saltó a MC para ser su candidato. Así las convicciones en Morena, así sus personajes y así sus pendejos, no sé si pobres o no, pero sí eso: pendejos;

2. GESTIÓN.- Adán Augusto López Hernández sigue siendo el operador del presidente para atender a los que su jefe desdeña. Por su despacho ha pasado toda la oposición, ayer los gobernadores del PAN, que nunca han sido recibidos en Palacio, y también empresarios. Este tabasqueño se ha convertido en el puente y puerta conciliadora, que tanta falta hace en los tiempos de ira de la 4-T; y

3. EMBAJADOR.- La mayoría morenista aprobará hoy la propuesta presidencial para que el exgobernador priísta de Sinaloa, Quirino Ordaz, sea el nuevo embajador en España. Ayer estuvo en el Senado y reiteró que la expulsión del PRI es un asunto de Alejandro Moreno, que él no había traicionado al PRI. Pero no se le vio acongojado. Al contrario.

Nos vemos mañana, pero en privado.