El presidente no tiene quién le escriba

Ya no hay duda: la política exterior es reflejo de la política interior. Florestán.

Cuando el jueves por la noche leí el comunicado del gobierno de México a la resolución del Parlamento Europeo por el clima de violencia y hostigamiento que padecemos los periodistas cotidianamente, por la redacción, pensé que era falso y decidí no publicarlo.

Fue hasta el día siguiente que lo confirmé, cuando el presidente López Obrador en la mañanera desde una zona militar en Chiapas, reveló que él lo había escrito en el viaje a Tuxtla Gutiérrez, con su vocero, Jesús Ramírez y otros compañeros.

Y entonces ya lo publiqué.

Es que nunca pensé en la veracidad de un texto redactado como descalificación mañanera a periodistas pero dirigido a los 705 europarlamentarios de 27 países que integran ese cuerpo legislativo a los que les disparó un basta de (su) corrupción, de mentiras y de hipocresías, para enseguida reclamarles que se sumaran como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a su cuarta transformación.

Luego exhibió uno de sus recursos favoritos: si fuera cierto lo que dicen, nuestro presidente no sería respaldado por el 66 por ciento de los ciudadanos, como publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult que lo coloca como el segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo, con más aprobación que los gobernantes europeos. Después los acusó de injerencistas, claro, y de guardar silencio cómplice con gobiernos anteriores, lo que es mentira y producto del desconocimiento y del arrebato.

Pero así le gusta a López Obrador.

Y el escrito, que no ha tenido ninguna resonancia allá, aquí sí, que es lo único que le importa.

RETALES

1. CORCHOLATAZOS.- Y en su operación como prestidigitador, el presidente, que ya había destapado sus corcholatas, ayer lo hizo con las que eligió para la oposición, a los que urgió a lanzarse ya. Es decir, no solo fue destapador de los suyos, sino de los de enfrente. Pero no mencionó a nadie competitivo. Y es que no tienen. Y por eso la burla y la distracción;

2. CASO.- Una juez separó del cargo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación. No recuerdo otro caso así. El punto es que la que fuera candidata de PAN-PRI-PRD, derrotó a la candidata oficial, Dolores Padierna, acusó a Claudia Sheinbaum de una persecución política, dijo, por haberse negado tres veces a pasarse a Morena; y

3. ARSENAL.- Casi la totalidad de las 200 armas descubiertas por la SEDENA en Navojoa, Sonora, el pasado día tres, son de origen estadunidense. Nada de qué asombrarse, de allí vienen todas. Pero lo que dijo el general secretario Luis Cresencio Sandoval de que de los tres millones de cartuchos asegurados, 75 por ciento era de origen ruso, es una voz de alarma de una nueva fuente de abastecimiento al crimen organizado.

Nos vemos mañana, pero en privado.