Jesusa: ¡tengan para que aprendan!

A veces la historia se repite dos veces, una como farsa y la otra como farsa otra vez. Florestán.

Ayer le contaba aquí, pero en privado, que el gobierno de Panamá había negado el beneplácito para que Pedro Salmerón, a propuesta del presidente López Obrador, fuera el nuevo embajador de México en ese país.

Y le decía que el martes 25 de enero su ministra de Asuntos Exteriores, Erika Mouynes, a la que ayer López Obrador descalificó como la Santa Inquisición, declaraba que ya había enviado a la cancillería mexicana la respuesta.

Los reporteros insistieron pero ella se resistió: Ya lo tiene México, y de ahí no se movió.

Y era verdad. La SRE ya había recibido la contestación: Le habían negado el beneplácito.

Pasaron esos días en los que estando al tanto López Obrador del rechazo, se trató de negociar pero no hubo modo. No, fue no. Y en eso se sostuvo inamovible el gobierno panameño.

En estas condiciones, y antes de que la negativa trascendiera, ayer el presidente subió al tema en la mañanera, claro, y dijo que en una carta fechada este domingo 30 de enero, Salmerón le pidió que no enviáramos la solicitud de beneplácito al gobierno de Panamá, lo que había hecho la SRE desde que anunció su propuesta, y ya habían bateado, y pidió a Jesús Ramírez que leyera el texto que firmó como Dr. Pedro Salmerón, Historiador.

El punto central es que la carta de solicitud del desistimiento está fechada el 30 de enero, cuando desde el 25 sabían que había sido rechazado.

Pero en revancha el presidente anunció la propuesta del relevo: ¡Jesusa Rodríguez! La animadora de sus mítines zocaleros, de la carpa a la embajada

Y se oyó: ¡Tengan para que aprendan!

A seguir morralleando al servicio exterior que calla y aguanta.

RETALES

1. DIRIGENTE.- Ricardo Aldana, nuevo secretario general del sindicato petrolero y por 17 años segundo de Carlos Romero como su hombre de confianza y tesorero de esa organización, me dijo ayer que hace tres años rompió con él por diferencias en cuanto al destino del sindicato, que ya nada tienen que ver y que no conocer a López Obrador, como él lo dijo en la mañanera, si entra aquí no lo reconozco, pero que tiene deseos de reunirse con él. La nota es la ruptura con su compadre de toda la vida;

2. SENTENCIA.- Dante Delgado afirmó que solo su partido, Movimiento Ciudadano, y no el PAN ni el PRI, menos el PRD, es el que puede derrotar a Morena en las elecciones de 2024, y se equivoca. El único partido que puede derrotar a Morena, es Morena. Ningún otro; y

3. REALIDAD.- Pues Hugo López-Gatell dirá misa y que los contagios y las muertes bajan, pero anoche se reportaron 829 fallecimientos, la cifra de decesos más alta desde octubre pasado, para llegar a 306 mil 920 defunciones, sin contar el exceso de mortalidad que a diciembre llevaba a 455 mil muertes. Mientras, desde el gobierno insisten en haber domado la pandemia. Algún día,

Nos vemos mañana, pero en privado.