La escandinavia perdida

Los hay que aunque hablen de la verdad, mienten. Florestán.

De su viaje a La Habana, el presidente López Obrador trajo tres noticias: que no asistirá a la Cumbre de las Américas, el mes que viene en Los Ángeles si no invitan a los dictadores de esa isla, Nicaragua y Venezuela, la contratación al gobierno de Miguel Díaz-Canel de 500 médicos cubanos y la compra de su vacuna, Abdalá, para niños mexicanos, cuando no ha cumplido su tercera fase.

Los dos últimos puntos fueron desmentidos por el doctor Fernando Gabilondo Navarro, director del Instituto Nacional de Nutrición de 2002 a 2012. Dijo que eso es falso. Hay 52 mil médicos desempleados y el gobierno no los contrata. Así que lo que están diciendo es una mentira, pero además traer gente de otros lados que ni siquiera sabemos si son Es gente no preparada, gente paramédica que no tiene la menor idea, y esto es lo que nos van a mandar. médicos que no sabemos porque no cumplen los requisitos de certificación, es una afrenta a nuestra profesión.

Y agregó: Y la segunda (mentira) que dijo, es lo de la vacuna que no tiene ni siquiera la tercera fase de investigación y le van a poner a nuestros niños. Eso es realmente un crimen.

Este es el panorama que presenta una eminencia médica, el doctor Gabilondo Navarro, que desnuda las mentiras oficiales que cada tapan menos de una realidad que se extiende y se impone.

RETALES

1. PROTECTOR.- El presidente López Obrador cruzó ayer una raya en un país en el que durante su gobierno se han superado los 120 mil homicidios dolosos. Fue cuando dijo que así como protege a militares, marinos y guardias nacionales, protege a integrantes de las bandas del crimen organizado porque son seres humanos. Usted, presidente, no está para proteger a estos criminales, está para aplicarles la ley. A quien tiene que proteger es a la sociedad, arrinconada por la violencia de quienes usted no puede proteger.

2. REPORTE.- Lo que el reporte de la firma noruega DNV deja en claro sobre el colapso de la Línea 12, el 3 de mayo de 2021, es que fue causado por su diseño, construcción, supervisión y mantenimiento, lo que no gusta a Marcelo Ebrard ni a Claudia Sheinbaum. El presidente no se ha pronunciado por el resultado del peritaje. Mientras, para ellos lo prioritario es la sucesión, no la posible responsabilidad; y

3. MENTIRAS.- Eso dijo en la mañanera sobre las denuncias de incidentes aéreos por el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Pero no fue mentira el incidente entre dos aviones de Volaris sobre la pista 5-I del Benito Juárez, el sábado, ni el del miércoles en la 5-D, entre uno de Aeroméxico y otro de United. Es un problema que creó este gobierno y sigue sin resolver.

Nos vemos el mates, pero en privado.