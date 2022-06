La fiscalía ya votó: es Claudia

audima

La historia oficial siempre es corta. Solo dura lo que los que la escriben, duran en el gobierno. Florestán.

El colapso de la Línea 12 del Metro, el 3 de mayo del año pasado, que dejó un saldo de 26 muertos, un centenar de heridos y cientos de miles de personas sin transporte, se ha colado en la lucha por la candidatura presidencial en Morena entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

Y lo digo porque tras la tragedia, el gobierno de la Ciudad de México contrató a una empresa noruega, DNV, que en sus dos primeros reportes señaló como causal del desplome, el diseño, construcción y supervisión de la obra, el pasado, y en el tercero agregó el mantenimiento, el presente, lo que se rechazó y vino el rompimiento con la firma.

El lunes, la Procuraduría de Justicia capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, dio a conocer que sus dictámenes concluyen que la causa del colapso fue la serie de defectos graves en la construcción y el diseño inadecuado, Ebrard, y no en el mantenimiento, Sheinbaum.

Y subrayó que los dictámenes indicaron específicamente que no se considera el mantenimiento como la causa que originó la falla de la estructura.

El lunes esa fiscalía hará las imputaciones ante el juez en una audiencia en la que comparecerán ocho exfuncionarios y dos representantes de las constructoras.

El caso está desbalanceado para Ebrard desde la preferencia de López Obrador por Sheinbaum, que no juega en este proceso, pero sí en la candidatura presidencial, y en la indiscutible cercanía de la fiscal con la jefa de gobierno y su proyecto sucesorio.

A ella la exoneró la fiscalía. A Ebrard no.

Al contrario. En su gobierno se diseñó y construyó la Línea 12, las causales del colapso, concluyó la fiscalía

RETALES

1. ENDOSO.- La Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas exigió al gobierno de México que garantice la seguridad de las operaciones aéreas. El vocero de ASPA, capitán José Suarez Valdés, me confirmó ese riesgo y no hubo nadie en el gobierno que respondiera. Le endosan todo al presidente para que mañana responda. Para los pilotos la seguridad aérea no es negociable ni debe estar influenciada por agendas políticas. Adán Augusto López Hernández no ha recibido la carta;

2. SOBRESTIMADOS.- No sé por qué diputados y senadores de Morena venden tan caros sus viajes a los estados donde hay elecciones para apoyar a sus candidatos. ¿De verdad su presencia en un mitin les va a dar siquiera un voto más? Son las formas del viejo priísmo donde se hace del turismo electoral, un falso apoyo; y

3. RETÉN.- El que salió en respaldo del presidente, y no de Sinaloa, fue su gobernador, Rubén Rocha, dijo que se exageró, que los retenes de delincuentes no son cosa nueva. ¿No Será que (Felipe) Calderón mandó poner el retén para que saliera en la prensa nacional y echarle a perder la visita al presidente?, preguntó. No cabe duda que cada día se superan.

Nos vemos mañana, pero en privado.