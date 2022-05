La oposición, entre la hamaca y la lona

audima

Y luego ahí andan, a la mala de Dios. Florestán.

Cuando estamos a diez días de las elecciones en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintan Roo, todo apunta a que Morena se llevará la mayoría. Después de este proceso al presidente López Obrador solo le quedarán los dos del año que viene, Coahuila y la joya del estado de México

El próximo día cinco, López Obrador será el gran ganador y el PRI el gran derrotado, como ha venido sucediendo en las recientes elecciones estatales en las que ha perdido todas. El PAN ganará Aguascalientes y con la alianza peleará Durango y Tamaulipas. Y hasta ahí.

Eso llevará a Morena al alzarse con más de veinte gobiernos en estos casi cuatro años, triunfos que solo son adjudicables a López Obrador, no al partido.

El resultado del 5, más Coahuila y el Estado de México en el 23, le dejarán puesto el escenario para las presidenciales de 2024 en las que, a como van las cosas, sin un solo liderazgo competitivo en la oposición, serán ganadas por López Obrador y el candidato que elija. Su oposición será la de Ricardo Monreal y, de no ser, la de Marcelo Ebrard, oposición dentro de su movimiento, movimiento que es él.

Así las cosas, han pasado los años y la tortuga sigue tirada en la hamaca, o en la lona, y las liebres de López Obrador no han parado su carrera hacia la presidencia sin que la oposición pueda aprovechar la ventaja de que en 2024 él no estará en la boleta presidencial y, hasta ahora, los de enfrente, tampoco, no en forma ganadora.

Y es que no tienen a quién poner y a él le sobran.

RETALES

1. ACUSA.- La doctora Laurie Ann Ximenez-Fyvie responsabilizó a Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, de una gran parte de las 700 mil muertes, que reveló, provocó su errático manejo de la epidemia de Covid en México. Dijo que prefinieron ser políticos apoyadores del presidente López Obrador, que científicos. Y no restó parte de esa responsabilidad a su jefe;

2. NIETOS.- Alcocer es el mismo que llevó una decisión familiar, yo no vacuno a mis nietos, a una política pública de Estado por la que no se vacunó a ningún nieto del país, limitación que se mantiene hasta ahora cuando en México no se ha vacunado a ningún menor de doce años. Es el mismo que reiteró la desaparición de los hospitales siquiátricos porque, afirmó, la salud mental se atiende integralmente desde la familia. Siguen desmantelando el sistema público de salud como si no hubiera mañana; y

3. MANDO.- Ahora Volaris es quien moverá cien vuelos al Felipe Ángeles con lo que reducirá 20 por ciento sus operaciones desde el Benito Juárez. Su director general Enrique Beltranena dijo que esto responde a una decisión de mercado combinada, (sic) con una petición del gobierno, léase del presidente López Obrador. No cabe duda de la fuerza que tiene, fuerza que no ha tenido ninguno de sus antecesores.

Nos vemos mañana, pero en privado