La vision de los setentas

Apenas ayer le comentaba la irrelevancia de la información oficial que se proporciona o surge en las cumbres presidenciales en las que lo importante siempre queda en el secreto de la privacidad. Pero así ha sido siempre. Lo realmente importante se conoce con el tiempo o con las decisiones posteriores, como la militarización de la política migratoria acordada con el gobierno de Donald Trump, y que persiste con Joe Biden.

Dicho esto, me quiero referir a la visión de los gobernadores morenistas sobre esta visita que, como en los viejos tiempos del priismo, lo hicieron con una carta pública.

Los términos son también de la época de los viajes del echeverriísmo del primero al último párrafo que celebra que el presidente López Obrador haya puesto en alto el nombre de México luego de una exitosa gira de trabajo con el presidente Biden.

Asegura que planteó un programa sin precedentes para atender la inflación en ambos lados (sic) de la frontera que atiende las causas y promueve el fortalecimiento económico de América además de proponer otros para migración, cooperación y un tercero, este ambicioso, de inversión.

Y el remate: Llenó de esperanza y agradecimiento a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos reconociendo la aportación que hace a sus familias y a México.

Este texto no tiene nada que ver con la visita del presidente López Obrador a Biden la semana pasada en la Casa Blanca.

Espero que en Palacio no se lo hayan creído

ALUSION: Alejandro Moreno, eres un miserable y un cobarde. No das para más

RETALES

AUSENCIA.- Dirá lo que quiera pero fue más que un error la ausencia del presidente López Obrador en los funerales de los 14 marinos caídos heroicamente en el cumplimiento de su deber, tras participar en el operativo para capturar al narcotraficante Rafael Caro Quintero en Sinaloa. No sé qué le dirán los mandos, pero él es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que en esos momentos lo querían a su lado, con sus muertos. Pero no asistió;

DICHOS.- En una sesión de Tercer Grado, López Obrador me aseguró que como presidente de la República no haría lo que hizo como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal: gobernar por bandos porque, reconoció, carecía de mayoría en el Congreso local. No obstante aquel compromiso, ahí está el decretazo que declara de seguridad nacional todas sus obras para eludir la transparencia como confirmó con el tramo 5 del Tren Maya y el incumplimiento de la suspensión constitucional ¿Qué dice la Corte? Hasta ahora, nada; y

ESTAMINA. Eso es lo que está faltando a los videos de Ricardo Anaya que se ven distantes y él, ajeno. No transmite, perdió el toque, no está en el tema pero, peor, ha dejado de estar en el interés. Así no irá, como no está yendo a ningún lado, ni a la candidatura panista.

