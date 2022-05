Los médicos, una mecha que ya encendió

audima

Ahí vamos, bebiendo del rocío y respirando de la brisa. Florestán.

El presidente Adolfo López Mateos, (1958-64) heredó a Gustavo Díaz Ordaz, (1964-70) un conflicto que parecía menor, como todos los que inician, y que fue el primero que le estalló al segundo mes de gobierno, enero de 1965.

Me refiero al movimiento de los médicos en los últimos días del gobierno de López Mateos cuando a 75 estudiantes de medicina y cien residentes del hospital 20 de Noviembre del Issste no les pagaron sus tres meses de aguinaldo de lo que derivó el primer gran movimiento de las batas blancas, médicos, enfermeras y todo el personal salud en busca de la democratización de los colectivos laborales.

Aquel otoño de 1964 fue marcado por el primer levantamiento en la historia del México moderno en defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector salud, rebelión que se mantuvo hasta septiembre de 1965 y que fue el primer estigma del gobierno de Díaz Ordaz, los médicos; el otro fue la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968.

Hoy recupero aquel momento porque me da la impresión de que el presidente López Obrador no lo conoce y no lo toma en cuenta.

Lo digo por la ofensiva que ha desatado contra los 30 colegios, asociaciones y federaciones médicas que protestaron por el contrato de 500 especialistas cubanos que anunció a su regreso de La Habana y a los que ayer descalificó llamándolos retrógradas y egoístas.

Yo sigo sin entender del todo la estrategia de López Obrador de insultar y descalificar a quienes difieren.

Pero cargar contra los médicos, al mismo tiempo que carga contra la UNAM, es una riesgosa y delgada línea en la que cuando se avanza, no hay regreso.

RETALES

1. DIGNIDAD.- La secretaría de Economía de Tatiana

Clouthier anunció el restablecimiento de la antigua revista para todos los autos con más de cuatro años de vida, que se eliminó por la corrupción. Ayer, cuando le preguntaron al presidente sobre la revista, la desautorizó y reprochó en público que se haya tomado esa decisión sin consultarlo. Esto, por dignidad, llevaría a la renuncia de Clouthier, pero primero la indignidad que el desempleo;

2. HUELGA.- Al presidente le importa un pito que Notimex lleve 817 días de huelga y prefiere su amistad con la directora, Sanjuana Martínez. En la 4-T la amistad presidencial está por encima de lo que sea. Hasta de la huelga más larga en la historia de los medios de comunicación en México; y

3. DECISIÓN.- En Palacio está tomada: Delfina Gómez será la candidata de Morena para el gobierno del estado de México, con Coahuila su última elección en 2023. El tema es cómo va reaccionar Higinio Martínez, del mismo grupo texcocano, que quiere, y Horacio Duarte que también, pero el conflicto está con Higinio. El otro punto es a quién va a importar para estar un año en la SEP, que no da nada y quita todo.

Nos vemos mañana, pero en privado.