Los tramposos y mentirosos de Córdova

En el poder siempre pierden la memoria episódica, qué día viven. Florestán.

Lorenzo Córdoba, presidente del INE, había declarado que vivimos tiempos de tramposos y mentirosos, para referirse a quienes han violado la veda de propaganda de cara a la consulta de revocación de mandato, el próximo día 10, y a los que reinterpretaron un mandato constitucional para poder hacerlo.

Ayer le pregunté una y otra vez, quiénes eran esos tramposos y mentirosos, diciéndole que una acusación tan grave y de la máxima autoridad electoral no puede quedar en una generalidad y lo emplacé a que los identificara, diciéndome que eso es lo que quieren los enemigos de la democracia y del INE .

Le insistí y apuntó que son los que violan la norma constitucional que ellos mismos iniciaron y aprobaron el 19 de diciembre de 2019, Morena, al promover ahora la consulta de revocación.

Volví a la carga y aceptó que el presidente de la República ha violado el mandato constitucional que impide la promoción de la consulta, la jefa de gobierno, los gobernadores morenistas que publicaron un desplegado Y el presidente de la Cámara de Diputados.

Entonces le planteé que los mencionara por su nombre y que dijera si en verdad el presidente López Obrador había hecho trampa y mentido a lo que me respondió: eso lo dicen muchos y citó las tres mentiras que sí ha dicho: que va a ver menos boletas, que no se está promoviendo la consulta y que ocultan la ubicación de las casillas. Y todo eso es mentira, afirmó, el que lo diga, miente, es un mentiroso y un tramposo. Y todos los que violen la ley son tramposos, ¡todos! Sin importar el cargo

Ahí dejó la grave acusación que busca respuesta.

1. ASESINATO.- Hoy hace 28 años, también un miércoles 23 de marzo pero de 1994, asesinaron en Tijuana a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República. Aquella muerte cambió el destino de México y, como siempre en los magnicidios, se pudo saber quién lo mató, Mario Aburto, pero nunca al autor intelectual del crimen. No creo en la acusación a Carlos Salinas porque aquella bala también lo mató a él. Hoy su hijo tiene un destino. Él lo dicidirá;

2. LIBRES.- El proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena exonerará a Alejandra Cuevas Morán y a su madre, Laura Morán de 94 de la acusación al proponer un amparo liso y llano que considera que no existe el delito de garante accesoria. Y en derecho penal sin ley no hay delito. Gutiérrez Ortiz Mena necesita seis de los once votos, que ya tiene en la bolsa para el pleno del lunes; y

3. AUSENCIA.- En la inauguración del AIFA fue notable la ausencia de Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO del Senado. El Senado recibió una invitación grupal que repartió a 20 de Morena y 20 a la oposición. A ver si ya va entendiendo quién es quién las preferencias de la sucesión. Y él, al menos hoy, no está.

