Pandemia, el ejemplo mundial

Consejo para los del poder: lo mejor de las conspiraciones es no conocerlas. Florestán.

Influido por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el 8 de junio de 2020 el presidente López Obrador declaró que México era un ejemplo para el mundo en el combate a la pandemia de Covid.

Aquel día, el número de muertes estaba en 14 mil 53, anoche llegamos a 288 mil 733, y el de contagios en 120 mil 102, ayer sumaron tres millones 811 mil, todo según reportes de Salud.

Ya antes, el 27 de abril del mismo 2020, subió un video en el que afirmaba: Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal.

Este lunes, Salud dio a conocer el exceso de mortalidad de enero de 2020 al 25 de septiembre de 2021, según la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

De acuerdo a este informe, en ese lapso se han registrado un millón 876 mil muertes, de donde sale el exceso de 595 mil 263, de las que el 71.7 por ciento, 426 mil 635, están asociadas al Covid-19, 137 mil 902 muertos más que los 288 mil 733 registrados anoche, lo que nos confirma como el cuarto país con el mayor número de decesos.

Entonces ¿De dónde ha sacado el presidente esas declaraciones optimistas que la realidad y las cifras oficiales no avalan?

Sin duda de lo que le dice López-Gatell.

Lo demás ya es su forma de ver las cosas y, claro, sus otros datos.

Pero ejemplo mundial, no.

Y ya hablaremos de la misión cumplida en vacunación y del cien por ciento en la Ciudad de México, del que presumió Claudia Sheinbaum.

RETALES

1. VISITA.- El presidente López Obrador decidió que en su breve visita a las Naciones Unidas, donde el embajador Juan Ramón de la Fuente será su anfitrión, no saldrá del edificio de la ONU, donde presidirá la reunión del Consejo de Seguridad, lo que nunca imaginó, y se reunirá con el secretario general Antonio Guterres. No habrá encuentro con los migrantes de Nueva York, no se siente cómodo, y les enviará un video;

2. CUENTO.- Pues, eso, un cuento resultó el anuncio de que el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, serían recibidos por el papa Francisco en El Vaticano. La sala Stampa negó que estuviera en la lista de audiencias y dijo que si desea acudir a la general de los miércoles en la plaza de San Pedro con miles de peregrinos, será su decisión. Pero de invitación privada, ni hablar. Y pregunto: ¿Pero qué necesidad?; y

3. PRÓRROGA.- Ayer corrió la versión de que el juez del reclusorio Norte había desechado la petición de los abogados de Emilio Lozoya de una sexta prórroga para aportar las pruebas que dijo tener y con las que acusó al expresidente Peña Nieto, a Luis Videgaray y a otros altos funcionarios del gobierno pasado. Vamos a ver qué dice el juez hoy y qué la fiscalía. Es una jornada clave en este proceso.

Nos vemos mañana, pero en privado.