Por la 4-T, primero los pobres

Ahí van, en su certeza irrazonable. Florestán.

El presidente López Obrador ha dicho que cuenta con el apoyo de nueve de cada diez pobres y de uno de cada diez integrantes de la alicaída, digo yo, clase media. También usó el referente de la escolaridad del que apuntó que de licenciatura para abajo tiene el mismo respaldo promedio de los pobres, 9/10, pero no a nivel de posgrado que es como el la clase media, 1/10.

Yo me voy a referir a lo más significativo, y grave: la pobreza.

De acuerdo a Coneval, en 2020 el número de mexicanos en situación pobreza aumentó en 3.8 millones en comparación con 2018, al pasar de 51.9 millones a 55.7.

Lo más preocupante es el alza de mexicanos en pobreza extrema que fue de 2.1 millones, de 8.7 millones a 10.8; la pobreza moderada aumentó 1.7 millones de personas al saltar de 43.2 millones a 44.9 millones.

Si el presidente afirma que nueve de cada diez pobres lo apoya, tiene un respaldo de 50 millones de personas, 35 mayores de edad en 2024, y por eso la prioridad en sus programas sociales que si, tienen una carga de justicia social pero innegablemente también de política electoral, en busca de afianzar esos 35 millones de votos con los que cuenta, de acuerdo a sus cálculos.

Y por eso mismo la ofensiva permanente contra la clase media, que se ha reducido al pasar 1.7 de sus integrantes a la pobreza.

En su campaña el eje fue por el bien de México, primero los pobres, pero hoy, por la continuidad de la 4-T, también primero los pobres.

Mientras más, más apoyo

RETALES

1. REPUESTA.- Julia Carabias, una de las más destacadas defensoras del medio ambiente, respondió ayer a los señalamientos del presidente: Le dijo que ni tiene doble mensaje ni doble moral, como la tildó desde la ventaja de la mañanera. Y que se siente acosada por estas acusaciones que se deben a la crítica por el daño que sus obras producen a la naturaleza, sobre todo el tren maya. Y que por eso;

2. IVERMECTINA.- Ahora resulta que la crítica al gobierno de la Ciudad de México por el uso de la ivermectina para combatir el Covid es fruto de un conclave de conspiradores contra el gobierno de la 4-T y que desde ya, además de todos ser Claudia, todos somos Hugo, dijo el presidente. Ya ni cuando el Pichichi. López-Gatell olvida ahora lo que dijo el 19 de junio de 2020: La ivermectina no deber ser usada como tratamiento contra el Covid. Y ayer la defendió. No, no todos somos Hugo. Ni por decreto; y

3. VIAJE.- El Departamento de Estado dio a conocer la agenda de John Kerry en México. Y uno de los aspectos primordiales para su encuentro hoy con López Obrador, es crear un clima favorable a las inversiones estadunidenses en México. Y vean el fraseo: crear, se crea lo que no hay. Ya anoche el amigo Ken corrigió. Expresó la preocupación de su gobierno por su anunciada reforma eléctrica. Hoy le ampliará John.

Nos vemos mañana, pero en privado.