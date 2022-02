Que fue una ocurrencia

audima

Y sí, gozo de cabal salud. Florestán.

El martes por la noche, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, presentaba su libro Diez Años de Derechos, Una Autobiografía Jurisprudencial, cuando de repente dijo: Se me ocurre una historia…

Y la contó. Dijo que tras la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009 que mató a 49 niños y dejó un centenar de heridos, presentó al pleno su proyecto que condenaba a las autoridades del gobierno del presidente Felipe Calderón y hubo una operación de Estado para proteger a la familia de su esposa, Margarita Zavala y no involucrarla en la desgracia y que incluso lo visitó el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont con el que terminó a gritos.

Y asegura que le dijo: Dice el presidente (Calderón) que no te apoyamos para esto, a lo que afirma haberle contestado: Dile al presidente que postuló a un ministro y no designó a un secretario de Estado, que no soy su empleado y que no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y agregó: Hoy puedo dar fé de ello.

Y luego se siguió contra Calderón del que dijo que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas más sin ninguna autoridad moral para hacerlo.

Estas graves imputaciones llevaron a Margarita Zavala a acusarlo de mentiroso, de abuso de poder, de ser un lacayo de López Obrador y un distractor de la crisis de Houston. Y que demostrara ahora la independencia que tenía entonces.

Gómez Mont dijo que era falso lo que Zaldívar le imputaba.

Es una palabra contra otra.

Usted decida.

RETALES

1. REVIRE.- El mensaje que el secretario de Estado Antony Blinken mandó el martes por la noche expresando la preocupación de su gobierno por el asesinato y amenazas a periodistas en México, y que ayer confirmó la Casa Blanca,

fue descalificado por el presidente López Obrador quien dijo que está mal informado o actúa de mala fe. El que lo haya mandado en la peor crisis de guerra desde los misiles cubanos de 1962, le da otra dimensión. Y seguirá;

2. TOUR.- Es muy sabido que a cada invitado extranjero que recibe, el presidente le da un tour por el palacio en el que vive, yo también lo haría. El martes dijo a los reporteros, hablando de las casas, que los llevaría a visitar el departamento en el que vive en ese palacio. Y así fue, guio un tour, pero no mostró la zona habitacional. Ya será otra vez; y

3. EXPERIMENTO.- La acreditada publicación científica British Medical Journal revivió un tema al que nunca le he dado ese nivel, de experimento humano, pero sí criticado por usar la Ivermectina desautorizada por la autoridad sanitaria federal. BMJ califica de poco ético que el gobierno de la Ciudad de México haya entregado los 200 mil kits a enfermos de Covid con ese fármaco sin informarles que eran parte de un experimento.

Nos vemos mañana, pero en privado.