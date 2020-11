¡Se están peliando…!

-¿Puedo hacerte una pregunta?

-Depende de la respuesta. Florestán.

Desde octubre, con las primeras inundaciones, empezó el enfrentamiento entre el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y el director de la CFE, Manuel Bartlett, al que acusó de desfogar la prensa Peñitas sin previo aviso, provocando la primera ola de inundaciones a las que seguirían lluvias no vistas en medio siglo y que tienen a trece municipios de ese estado bajo el agua.

Ya en la visita de Andrés Manuel López Obrador a Villahermosa el sábado pasado, tras la segunda inundación, una reportera le planteó a Bartlett, él enfrente, su traición por el desfogue de la presa y respondió que él había obedecido instrucciones y el presidente atajó la repregunta diciendo; pudo existir un error de cálculo, pero que ya no.

El lunes, el gobernador anunció que presentaría un doble recurso contra la CFE: una denuncia penal y una demanda civil.

Al día siguiente, en Palacio Nacional, se llevó a cabo la reunión para el caso Tabasco, y al salir, los reporteros abordaron a Bartlett para pedirle su opinión sobre las denuncias del gobernador a lo que respondió que había algunos que ocultaban su torpeza con esos recursos; a mí sus demandas legales me dan risa, remató y chu, chu, chu, se fue, a lo que el otro tabasqueño le reviró: es un cínico que criminalmente inundó Tabasco.

El tema llegó a la mañanera y el presidente dijo: Se trata de una pasión política, porque así son los tabasqueños.

Aquí el punto no es el pleito sino el error de cálculo, que López Obrador ha reiterado en el primer desfogue de Peñitas y que agarró a Tabasco bajo el agua tras las tormentas que siguieron aumentando el nivel de las presas, lo que llevó a nuevos desfogues.

Pero ya lo van a arreglar como dijeron en 2007 y en 2017, un gobierno del PAN y un gobierno del PRI.

Ya lo van a arreglar, dice ahora la 4-T.

RETALES

1. MÍOS.- Mario Delgado advirtió a las rémoras que se quieran aliar con Morena para 2021 cuáles son las condiciones: lealtad ciega al presidente y que sus candidatos los pondrá él, es decir, serán de Morena. Y aún así, aceptarán para mantener la franquicia y el financiamiento;

2. PROBLEMA.- La OMS confirmó que en caso de que se apruebe la vacuna de Pfizer contra el COVID, el problema será el almacenamiento y traslado que tiene que ser a 70 grados bajo cero, capacidad que no tiene ningún país, México incluido, ni con privados ni con gobierno. ¿Y entonces?; y

3. LÍO.- Yo no sé en qué momento la familia Alemán, a la que conozco y respeto desde hace tres generaciones, fue a caer en manos de Carlos Cabal, quien ya retiró su aporte a Interjet y se concentró en Radiópolis, que es el verdadero objeto del deseo del exbanquero. El caso es que PRISA no se deje y el Gobierno no intervenga.

Nos vemos mañana, pero en privado.