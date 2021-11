Sin dinero no hay revocación

En este gobierno cuando una puerta se cierra, ninguna otra se abre. Florestán.

Morena en la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, como quería el presidente López Obrador, sin tocarle una coma y con los recortes al INE, por cinco mil 800 millones de pesos, y al Poder Judicial, por otros tres mil más.

Del primer ajuste, Lorenzo Córdova dijo que impediría la consulta para la revocación del mandato; del segundo, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, respondió que dificultaría la reforma a ese poder.

Y la dejaron ahí, pero López Obrador no.

Ayer reiteró que el INE tiene dinero para hacer la consulta, a lo que le respondió Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Presupuesto de ese instituto.

Me dijo que de los 19 mil millones de pesos aprobados en el PEF, cinco mil 800 millones son para los partidos políticos, por lo que le quedan trece mil, que no le alcanzan al INE para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, para lo que tiene programado un gasto de tres mil 830 millones de pesos, sin los que, me dijo, El INE está imposibilitado de llevar a cabo dicha consulta.

Sobre las declaraciones presidenciales de que sí tiene recursos y que use sus fondos y fideicomisos, como había dicho Lorenzo Córdova, la ley lo impide, confirmó que recurrirán a instancias judiciales, la Corte, y que mientras seguirán con el proceso hasta que les alcance el dinero.

Pero, insistió que en las actuales circunstancias, recorte de presupuesto, el INE no puede hacer la consulta de revocación de mandato que, digo yo, exige el presidente y no la sociedad.

RETALES

1. ACOMPAÑANTES.- El presidente López Obrador decidió que a la gira de los Líderes de América del Norte, el jueves en Washington, lo acompañen el obligado secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo, Ebrard, y los titulares de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. y de Economía, Tatiana Clouthier. Pero no entiendo que vaya el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el responsable del desastre que ha sido el combate a la pandemia, aunque su jefe diga que México es un ejemplo mundial. Pero él invita;

2. PIROTECNIA.- Cuando el PRI dice que no va a dar sus votos a Morena para aprobar la reforma eléctrica, es un farol, un bluff. Ya lo veremos en su momento. Y cuando López Obrador lo acusa de salinista, confirma que sigue siendo el mayor promotor de su fantasma favorito: Carlos Salinas, lo que es como hablar del peñismo; y

3. MEDICINAS. Tras el reproche presidencial al secretario Jorge Alcocer y al director del INSABI, el antropólogo, Juan Ferrer, el primero siguió en su mundo ausente, y el segundo dijo que estaba garantizado el abasto de medicinas para 2022, lo que es otro cuento como en 2019, 2020, 2021 y ahora 2022. Es patear la responsabilidad para el cuarto año de gobierno, como si se fueran a quedar para siempre.

