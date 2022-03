En privado Su corazón no es bodega

audima

En el poder siempre pierden la memoria episódica. ¿Qué día es hoy? Florestán.

El miércoles, como estaba previsto, se reunió la Junta de Gobierno del Banco de México para aumentar medio punto la tasa de interés y dejarla en 6.5 por ciento, en este ciclo alcista que los especialistas dicen que la llevará al 8 por ciento para diciembre.

Ese acuerdo fue revelado esa misma noche al presidente López Obrador por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., miembro de esa junta.

Pero nadie contaba con que ayer en plena mañanera, su corazón no es bodega, saliera a hacer la declaración que sacudió a los mercados. Era la primera vez, desde que el BdeM es autónomo, 1994, que un presidente de la República anunciaba las tasas de interés.

Ayer, reveló, el Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50. Vamos a tener una tasa de interés de 6.5.

A la una de la tarde, como estaba previsto, y en medio de la agitación por el adelanto, la Junta de Gobierno confirmó esa nueva tasa que entra en vigor hoy, no el miércoles, como él había dicho.

Yo supongo que alguien, no sé quién se haya atrevido, quizá Ramírez de la O., le hizo ver el error y la ilegalidad que había cometido porque al inaugurar la convención bancaria en Acapulco, habló así:

Ofrecer una disculpa a la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5 por ciento. Pensé, dijo, que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema. Reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México.

El problema, confesó el presidente, es que pensó que ya, pero nadie le dijo que aún no.

Fue un error por falta de información o de atención y lo corrigió aunque los hay que no aprenden de sus errores ni de los ajenos.

RETALES

1. ACLARANDO.- Galia Borja, subgobernadora del Banco de México, declaró que nadie en ese banco central autorizó al presidente a adelantar el aumento de la tasa Es más, es ilegal que alguien de la junta le informe;

2. REFORMA.- Morena está lista para aprobar el miércoles 13, en Semana Santa, la reforma eléctrica de López Obrador. La llave la tiene el PRI. Si la da al presidente 53 de sus setenta votos, que son los que necesita para la mayoría calificada, habrá sido aprobada. En el Senado, la oposición ha adelantado que allí no pasará. Y en palacio se lo facturarán a Ricardo Monreal;

3. FORMAS.- Cuando diputados de Morena y PT instalaron el Grupo de Amigos México-Rusia, su coordinador, Ignacio Mier no asistió. Cuando ayer se instaló el Grupo de Amigos México-Estados Unidos, la encabezó, me dijo, por convicción. Y recibió al embajador Ken Salazar quien les previno que esa reforma debe respetar a las empresas de energías limpias que invirtieron con la ley anterior y les advirtió que sin certidumbre no habrá inversión, no de Estados Unidos.

Nos vemos el martes, pero en privado.