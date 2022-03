Tarjeta roja a AMLO

audima

Aquí, desde mi paja, viendo la viga en el ojo ajeno. Florestán.

El Parlamento Europeo aprobó ayer por mayoría abrumadora una resolución en la que exige al gobierno del presidente López Obrador que garantice la protección y un entorno seguro para periodistas y defensores de derechos humanos en México.

Esa resolución aprobada por 607 votos a favor y dos en contra, la Eurocámara denuncia que la situación en México se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018.

Y agrega:

Este parlamento observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas –que en realidad son ataques- formuladas por las más altas autoridades del Gobierno de México contra los periodistas y su labor. Y apunta en particular a la retórica populista del presidente López Obrador en sus conferencias diarias para denigrar e intimidar a periodistas; que esa estigmatización genera un ambiente de agitación constante contra periodistas y concluye exigiendo al presidente López Obrador, que se abstenga de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los comunicadores.

Obvio que si le preguntan hoy al presidente, descalificará esta resolución del Parlamento Europeo diciendo que es injerencista, y continuará con sus ataques permanentes de los que este reportero, según Spin de Luis Estrada, he sido blanco, siempre para hostigar, agredir y calumniar, en 67 ocasiones de las 805 mañaneras al día de ayer.

El que el Parlamento Europeo haya condenado esta hostilidad, igual no le importa a López Obrador, y el mundo lo registra.

RETALES

1. NOTA.- López Obrador afirmó que me va a contratar Latinus, lo que es mentira, pero él lo dio como un hecho. Claro que conozco y estimo a Carlos Loret y a Víctor Trujillo. Trabajamos juntos muchos años en Televisa. Pero, una vez más, es falso lo que usted dice. Sabe que trabajo en Milenio y Radio Fórmula y en mi plataforma lopezdoriga.com

¿Quién lo embarcó en esa mentira? Por cierto, no tendría nada de particular trabajar en Latinus, pero es falso lo que dijo. Ni me han buscado ni los he buscado;

2. IRA.- Apenas ayer Florestán decía que la ira era la locura momentánea, pero en el palacio de gobierno de Xalapa, Cuitláhuac García confirma que la regla tiene como elemento la excepción, y puede ser crónica. El morenista denunció que el amparo a José Manuel del Río, es aberrante, y producto de las perversidades de un régimen político que encumbra la impunidad. ¿Cómo qué nombre gobernador? ¿Y cuál es el régimen que encumbra la impunidad? ¡Atrévase!; y

3. PENACHO.- No solo con España. El presidente reconoció que la relación con Austria sufrió un enfriamiento, tras su negativa a prestar el penacho de Moctezuma. Y dijo: Ya se me pasó el coraje. No sentimos que ellos estuviesen en condiciones de estrechar las relaciones. Y todo porque le dijeron que no, lo que no tolera de nadie.

Nos vemos el martes, pero en privado.