Trump: declaratoria de guerra

Sí, podemos tener miedo, pero no ser cobardes. Florestán.

El presidente Donald Trump hizo ayer lo que algunos temían desde hace tiempo y otros no vieron: clasificar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos de la droga.

El anunció lo fraseó así durante una entrevista con Bill O´Reilly, ultra de Fox News. Le dijo que va a designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por su papel en el tráfico de drogas y personas a Estados Unidos. Hemos estado trabajando en esto durante los últimos noventa días, no es tan fácil, hay que cumplir un proceso.

Este anuncio cayó, para algunos, como una sorpresa, cuando especialistas lo habían venido denunciando desde hace tiempo.

El exembajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, recordó que desde principios de este año, la entonces vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, declaró falsamente que cuatro mil terroristas habían cruzado de México a Estados Unidos en 2018. En marzo, Trump declaró al sitio de ultraderecha Breitbart News que estaba considerando muy seriamente esa decisión, que ocasionaría a México consecuencias incalculables y a lo que, como ayer dijo el presidente López Obrador, hay que oponerse con todo pues hay una lista interminable de duras sanciones, que llegan hasta la prohibición de importaciones.

El presidente López Obrador fijó ayer su más tajante posición ante la Casa Blanca y su inquilino: Jamás vamos a aceptar una intervención. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ningún país extranjero. No somos vende patrias, no vamos a permitir ninguna amenaza.

El punto de crisis del anuncio de Trump son las consecuencias que alterarían la relación entre los dos presidentes y los dos países, en lo que tiene que Marcelo Ebrard tiene que comenzar a trabajar de inmediato para que no prospere la amenaza y, menos, las consecuencias.

En ello va gran parte del futuro económico y político del país, siendo ésta, la más grave amenaza que López Obrador ha recibido de Trump, mucho más grave que la de los aranceles.

RETALES

1. TRIBUS.- Morena sigue en modo PRD y ahora Yeidckol Polevnsky acusó a Berta Luján y a Héctor Díaz-Polanco de rasurar el padrón e irse por dinero. Luján me mandó decir que esta semana no daría declaraciones. Yeidckol comentó que el relevo de la dirigencia se llevaría por lo menos seis meses, tres meses antes de que inicie el proceso electoral de 2021;

2. MARCA.- El municipio de Monterrey es el primer lugar en feminicidios con 16 en lo que va del año, más que los estados de Baja California Sur, Campeche, Tlaxcala, Yucatán y Aguascalientes juntos; y

3. CARIÑO.- El presidente tiene afecto por Andrés Carrizales, de su equipo de seguridad, que propuso, y el Senado bateó, para cinco cargos en la Comisión Reguladora de Energía y Consejo de Pemex, hasta que lo designó director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Nos vemos mañana, pero en privado.