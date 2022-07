Un empresario de la 4-T

Es criminal envenenar el pozo del pueblo. Florestán.

El mentir es algo contagioso cuando se convierte en el recurso común de comunicación oficial y privada. Me quiero referir a lo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, declaró ayer a mi compañera y querida amiga Adriana Pérez Cañedo, sobre la cena con empresarios convocada por el presidente López Orador en su palacio, el miércoles, para vender los billetes de la lotería para el sorteo del 15 de septiembre.

¿Es cierto que hubo una carta-compromiso con cantidades de dinero para el sorteo?- le preguntó.

-¡No, no, no, no, no! –cinco veces no, dijo- No circuló, solo lo pusieron en la pantalla. Si circuló, yo no lo vi.

Pero resulta que sí existió la negada por el presidente del CCE carta compromiso en la que los cuarenta empresarios se comprometían a comprar billetes de ese sorteo, que no rifa, por 20, 25, 50 o más millones de pesos. Que tenían que firmar y poner su nombre y teléfono de contacto para la entrega de billetes una vez abonado el pago en una cuenta del Banco Santander.

No entiendo, o quizá sí, que el representante oficial del empresariado mexicano entregado en los brazos del presidente López Obrador, mienta con esa caradura sabiendo que se sabría en algún momento, tan pronto como saliendo de la cena.

Pero así está la representación de los empresarios en los tiempos gloriosos de la 4-T.

El mentir es contagioso, le decía.

RETALES

1. MEXIT.- Cuando el presidente declaró ayer que si estar en el TMEC nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos así sea el mercado más importante del mundo, pareció dar un adelanto del anuncio que hará el l6 de septiembre sobre el caso: el MEXIT. Pero luego aclaró que México no se saldrá de este acuerdo, lo que tranquilizó. Y anunció que mandará una carta a Joe Biden para que entienda de qué se trata. Veremos;

2. AJUSTE.- Cuitláhuac García está por mandar la Ley Nalhe al congreso de Veracruz para cambiar la constitución estatal y puedan ser gobernadores los no nacidos en la entidad, como es el caso de la secretaria de Energía Rocío Nalhe. Esto no se puede entender sin la línea de palacio nacional porque ni modo que García vaya a decidir al candidato a gobernador de Morena; y

3. DEBACLE.- Aeromar está en línea de seguir el destino de Aviacsa, Aerocalifornia, Mexicana de Aviación e Interjet, entre otras aerolíneas desaparecidas por un manejo fraudulento de sus dueños. El líder de ASPA, el capitán Humberto Gual Ángeles, me dijo ayer que el dueño de Aeromar, Zvi Katz, ya abandonó el país, se mueve entre Italia e Israel, y dejó a la empresa endeudada por cientos de millones de pesos, incluida deuda pública. Pero que hay conversaciones con el secretario Adán Augusto López Hernández para rescatar a la aerolínea que en septiembre bajarán del aire por los adeudos.

Nos vemos el martes, pero en privado.