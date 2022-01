¿Usted se siente seguro en dónde vive?

audima

Siempre tienen otros datos, los suyos, no los de la realidad. Florestán.

El INEGI dio a conocer la encuesta de percepción de seguridad en la que 72 por ciento de los mexicanos respondió que no la tiene.

Este es el resultado de percepción de una mayoría que nos sentimos inseguros en donde vivimos y pregunto: ¿Usted se siente seguro en la ciudad en la que vive?

El principal problema del país, sí puede ser la corrupción, pero por encima está la inseguridad.

No me refiero a la delincuencia organizada que tiene definidos sus espacios y territorios. Hablo de la inseguridad de la calle, del robo a su casa, a su coche, le quitan el celular, el delito cercano que la estadística no refiere.

Y es que una cosa es la numeralia, siempre distante y otra la agresión directa que esa estadística también [JLD1] aleja.

El principal reto de este gobierno, de cualquier gobierno, por encima de todos los tiempos y del discurso público, es la seguridad, que a todos toca y que en su democracia no distingue del microbús a la residencia en las Lomas. Y es que siendo prioridad, ningún gobierno ha resuelto el angustioso anhelo y reclamo social: la seguridad que en su expresión de inseguridad, no nos pueden derrotar como sociedad, como nos has derrotado.

Hay que ir por encima del discurso y de la estadística oficial.

Esta columna la publiqué el 18 de julio de 2019. Ayer, el INEGI informó que en diciembre pasado el 65.8 por ciento de la población se siente insegura en la ciudad en la que vive.

Mejor que hace dos años, sí. Pero décimas más, décimas menos, la inseguridad sigue siendo la principal demanda insatisfecha de la sociedad a lo largo de los gobiernos del PAN, PRI y Morena.

Y ahí sigue, pendiente.

RETALES

1. CORRAL.- El presidente reveló que ofreció a Javier Corral una embajada y que no pudo aceptarla por tener doble nacionalidad, méxico-estadunidense. Y pregunto, ¿Cómo pudo ser gobernador de Chihuahua violando la ley que dice que de tenerla, lo que ocultó, debe renunciar a la extranjera? Pues porque así se hacen las cosas en México. Se miente y se viola la ley impunemente;

2. VETO.- Ahora el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa para impedir que el Poder Judicial ampare a consejeros del INE y de otros organismos autónomos que ganen más que el presidente. Así el poder de Morena exigiendo la violación legal a las garantías individuales. ¿Qué sigue, quiénes?; y

3. ESTADÍSTICA.- Salud reportó ayer que la letalidad a nivel mundial es de 1.7 por ciento, mientras que en México, que no lo dice, es superior al siete por ciento, por ser uno de los países que menos pruebas aplica en el mundo. El índice de letalidad es la relación entre muertes y casos. Ayer otra vez más de 300 muertes y más de sesenta mil pruebas positivas de contagio. ¿Cuántas veces han aplanado la curva?

Nos vemos mañana, pero en privado.