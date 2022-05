¿Y ahora qué le va a decir a Biden?

audima

En Radio Fórmula, hoy 28 años: 3 de mayo de 1994, 3 de mayo de 2022. Y seguimos. Florestán.



Cuando el viernes, el presidente López Obrador habló por teléfono con Joe Biden, le planteó la asistencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre de las Américas en junio en Los Ángeles, en lo que estoy de acuerdo, aunque rechace a los sátrapas que los gobiernan.

Ese mismo día, en Radio Fórmula, el director para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, aseguró: Cuba ha participado en todas las cumbres de las Américas. Cuando apunté que desde la primera, en diciembre de 1994 en Miami, había sido excluida, rebatió: No tengo el relato de todas, pero sí te puedo decir que en las últimas, incluyendo la última, participó, y aceptó, lo importante, que ese había sido tema en la conversación, momentos antes, entre los presidentes.

Yo puedo decir, porque como reportero he participado en varias desde la primera hace 28 años en Miami, que Cuba siempre ha sido la gran ausente y por eso la gran presente. No estuvo en 1998 en Santiago de Chile, ni en 2001 en Quebec, ni en 2004 en Monterrey, ni en 2005 en Mar de Plata, ni en 2009, en Puerto España, ni en 2012, en Cartagena.

Participó por primera vez, por una decisión de Barack Obama, en la de 2015 en Panamá, a la que asistió Raúl Castro, y en la de 2018, en Lima, a la que envió a su canciller

Pero, recupero el fondo: ayer, el presidente confirmó lo que me había dicho Velasco el viernes: que le había pedido a Biden que convocara a Cuba, Nicaragua y Venezuela y que le había contestado que lo iba a pensar. Pero no le pensó mucho. Ayer, unas horas más tarde, el subsecretario de Estado, Brian Nichols, anunció que esos tres gobiernos estaban fuera de la cumbre de Los Ángeles, presencia en la que López Obrador, con sus razones y filias, se empeñó y que Biden le negó.

A ver qué le responde hoy y a ver qué el domingo en La Habana, que será lo importante.



RETALES



1. GIRA.- Como presidente, López Obrador solo ha visitado Estados Unidos y viaja esta semana a Centroamérica siendo su principal destino La Habana. Será la primera vez que un presidente de México haga una gira internacional acompañado solo de los secretarios de Defensa y Marina. ¿Por qué y para qué los lleva? No lo ha dicho. Pero es un mensaje muy fuerte que pinta su presencia y peso



2. ¿AMIGOS?- El domingo en Dos Bocas, Tabasco, el presidente encabezó el Día del Trabajo, y cuando presentó a Adán Augusto López Hernández, se escucharon abucheos. Y pregunto al secretario de Gobernación y reconocido precandidato presidencial, ¿Quién cree que contrató y dedicó esos coros?; y



3. ABRAZOS.- Ese domingo se registró el día más violento del año y el sexto peor del sexenio con 112 homicidios culposos, uno cada trece minutos lo que llevó el total en lo que va del gobierno de la 4-T a 119 mil 132 asesinatos. ¿Más abrazos?, más asesinatos.



Nos vemos mañana, pero en privado.