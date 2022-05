Volando bajo

audima

Quieren cosechar donde no han sembrado. Florestán.

Cuando en mayo de 2021 la Administración Federal de Aviación del gobierno de Estados Unidos, FAA, degradó a la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, su equivalente en México, de Categoría 1 a Categoría 2 por no cumplir los estándares de seguridad aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional, el presidente López Obrador declaró que no era un asunto grave, que la medida era para ayudar a las aerolíneas estadunidenses, que no afectaría a las compañías mexicanas porque están más dedicadas al transporte interno. Ya estamos viendo el asunto, pero no es un tema delicado, remató.

Esa declaración, confirma el desconocimiento que tiene de los asuntos que afectan la economía del país y la falta de información que se allega, o le acercan, sus funcionarios, que no se atreven a decirle la verdad y menos a contradecirlo. Le tienen pánico.

En este caso, la sanción de la FAA, y nadie se lo dijo, impide que las aerolíneas mexicanas aumenten o abran nuevas rutas a Estados Unidos, lo que deja todo el mercado a las estadunidenses, que es lo que sí traía bien.

Entonces, las voces oficiales trataron de atenuar la sanción recordando que en 2010, en tiempos de Felipe Calderón, la FAA también degradó a la autoridad aeronáutica mexicana, lo que es cierto, pero también que lo resolvió en cinco meses, y aseguraron que en agosto pasado, ya la habrían recuperado.

Pero nada. Estamos en mayo de 2022, el día 25 se cumple un año de la degradación, y no hay visos de arreglo.

Esta es otra expresión de la incapacidad de aceptar lo que no quieren ver y de gerenciar el gobierno, negando, dando otros datos, atacando y descalificando a quienes difieren.

Así en los tiempos gloriosos de la 4-T.

RETALES

1. CONFÍA.- Ayer preguntaba qué iba a decir López Obrador ante el anuncio del subsecretario de Estado, Brian Nichols, en el sentido de que el presidente Biden, contrario a lo que le había pedido, no invitaría a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, a la cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles. Pues a su estilo, dijo que él hablaba con el dueño del circo, Biden, no con sus actores, Nichols. Ya veremos lo que le dice míster Atayde y cómo reacciona. El domingo estará en La Habana;

2. CONFUSIÓN.- El mismo lunes por la noche, la secretaría de Salud informó que la semana pasada habían muerto 200 personas por Covid y ayer el presidente declaró que estaba muriendo uno al día. De nuevo el cruce de cables y sus datos; y

3. JUAY.- Muchas críticas recibió ayer el embajador Ken Salazar, quien en el Día Mundial de la Libertad de Prensa tuiteó un mensaje para reconocer los esfuerzos del gobierno de López Obrador para reducir la impunidad y arrestar a perpetradores que han asesinado a periodistas. ¿Cómo se dice en inglés es un honoooor, estar con Obradoooor…?

Nos vemos mañana, pero en privado.