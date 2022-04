AMLO y Trump, siempre amiguis

audima

Cuando el 31 de agosto de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto se reunió en Los Pinos con el entonces candidato republicano Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador exigió que se diera a conocer la grabación de su encuentro privado y que ofreciera una disculpa al pueblo de México. Dijo, también que Trump lo ninguneó y sobajó.

Ahora, casi seis años después, el domingo en Ohio, Trump habló de cómo amenazó a López Obrador, ya presidente de la República, al que dobló como nunca antes había visto doblarse a alguien así y cómo logró que desplegara, y gratis, a 28 mil soldados en el lado mexicano. Que cuando se lo soltó, se rio y dijo: ¿Gratis? ¿Por qué haríamos eso en México? ante lo que lo amenazó con aranceles a todas las exportaciones mexicanas, a lo que le contestó, según Trump: Señor, sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera; sería un honor tener Quédate en México. Queremos tener Quédate en México.

Pues bien, a diferencia de lo que exigió en 2016, el lunes, cuando le preguntaron su opinión sobre esas declaraciones, respondió: Pues a mí me cae bien el presidente (sic) Trump. Lo cierto es que nos entendimos, para luego decir que no, no, no, no, él no me faltó el respeto, él es así.



¿Es falso lo que dijo? -le preguntaron

-No voy yo a polemizar -se salió del tema.



No sé las formas, porque ahora no exigió la copia de la grabación de ese encuentro, pero los hechos confirman lo que reveló Trump: que desplegó 28 mil guardias nacionales para contener la migración, que aceptó el Quédate en México y la amenaza de los aranceles.

Lo demás son tiempos y posiciones: de opositor a presidente de la República.

Y es que no es lo mismo que lo mesmo.



RETALES



1. ÚNICO.- El manejo de la epidemia de Covid en el gobierno de la 4-T ha sido único. Ayer, antes que la misma OMS, Hugo López-Gatell la dio por terminada en una decisión política a la medida del presidente incumpliendo el compromiso de tener con la vacuna mexicana Patria. Y México, cuarto lugar mundial en muertes;



2. TOUR.- Claudia Sheinbaum llevó al presidente a conocer la réplica de la capilla Sixtina en el Zócalo, acompañado del secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín. Lo que no le contó es de quién es el negocio, quién le vendió la idea y en cuánto, lo que permanece en secreto. En tiempos de Mancera también se la rentaron al mismo pero lo pagó Banorte; y



3. TRAIDORES.- La política mexicana se ha convertido en un mundo de traidores. Así llama López Obrador a los 223 diputados que votaron contra su reforma eléctrica, así los llama la jefa de gobierno, así los acusa Mario Delgado, quien los amenaza con la cárcel, así llamaron ayer los senadores de oposición al exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa. Y a los que no acusan de traidores, los acusan de delincuentes. Así ese submundo de excrecencias.



