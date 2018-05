Johan, 200 y más K en 5 años seguidos

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La gran diferencia entre el genio y el estúpido, es que el genio tiene límites”… Albert Einstein.-*Hoy es día del correo. Ojo…: No puedo contestar a quienes no envían desde cuál ciudad o población escriben.Alex Meléndez, de Veracruz, pregunta…: “¿Por qué dejó fuera de la alineación de los Yankees de todos los tiempos a Babe Ruth. No cree que tiene más que méritos y motivos suficientes para estar ahí?”.Amigo Aeme…: Te pregunto, ¿y dónde lo ponemos, sacamos a Mickey Mantle?Jesús Galavís, de Hermosillo, pregunta…: “¿Quién fue el shortstop de la Liga Americana seleccionado para comenzar en el Juego de Estrellas de 1999, y cuáles otros fueron candidatos?”.Amigo Chucho…: Nomar Garcíaparra (M. Rojas) fue el primer shortstop de la Americana ese año, en Fenway Park. Después de dos turnos al bate, lo sustituyó Derek Jeter (Yankees), un turno, y Omar Vizquel (Indios), otro turno. También era figura de la posición Tony Fernández (Blue Jays).Álvaro Sequera, de Villahermosa, pregunta…: “Jugábamos en nuestra liga de beisbol aficionado, y mi equipo tenía corredores en primera y tercera base, con dos outs. El bateador produjo roletazo que le permitió anotar al corredor de tercera antes de que el shortstop capturara y pisara la almohadilla de segunda para el tercer out. ¿Es válida la carrera?”.Amigo Alvo…: La regla 4.09 especifica que aun cuando se haya anotado tiempo antes de hacer un tercer out forzado, la carrera no es válida. Ese es tu caso. Out forzado.Francisco Rebolledo, de Caracas, pregunta…: “Ya sé que Johan Santana dejó strikeouts a 200 o más bateadores en cada una de cinco temporadas consecutivas, 2004-2008. ¿Cuál otro zurdo logró tal seguidilla?”.Amigo Paco…: Otros seis. Sandy Koufax, 1961-1966; Sam McDowell, 1965-1970; Mickey Lolich, 1969-1974; Randy Johnson, 1991-1995 y 1997-2002; Clayton Kershaw, 2010-2015, y Chris Sale, 2013-2017.Salvador Higuera, de Mazatlán, pregunta…: Me han dicho que puede haber balk del pitcher, sin él tocar la pelota, cuando un infielder la esconde para hacer out al corredor al abrirse. Entonces, ¿no es posible hacer out así?”.Amigo Chava…: Esa jugada se llama hidden-ball trick. Si el pitcher está sobre la goma de lanzar es balk; pero, si no, es out. Por eso, muchos lanzadores bajaban de la lomita como si escucharan algo que les decía el receptor, mientras se realizaban el out.Sinecio Ordóñez, de Porlamar, pregunta…: “¿Por qué los Yankees no ganan series mundiales seguidas, como antes?”.Amigo Necho…: Las reglas son otras. Ya no es posible armar un superequipo, como en 1927 o en década de los 50, por el draft y por el impuesto al lujo, entre otras imposiciones; pero son un gran equipo.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.